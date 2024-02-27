Общество 27.02.2024 в 14:17

Участники СВО и их семьи получили преимущество при обращении в органы власти Бурятии

Такое решение приняли сегодня на сессии Народного Хурала
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Текст: Станислав Сергеев
Участники СВО и их семьи получили преимущество при обращении в органы власти Бурятии
Депутаты Хурала приняли разу в двух чтениях изменения в закон «О дополнительных гарантиях права граждан на обращение в Республике Бурятия», согласно которому первоочередное право на личный прием в органах власти получили участники СВО и члены их семей.

- Проект закона разработан в целях исполнения рекомендации постановления Совета Народного Хурала от 7 декабря 2023 года в части расширения категорий граждан, имеющих право на первоочередной личный прием, участниками спецоперации и членами их семей, - пояснил суть законопроекта председатель Комитета по государственному устройству, местному самоуправлению, законности и вопросам государственной службы Петр Мордовской.

Ранее проект закона обсуждался на заседаниях комитетов, на него поступили положительные заключения Правового и Информационно-аналитического управлений аппарата НХ, правительства РБ, Управления Минюста России по РБ, прокуратуры и Счетной палаты, отметил парламентарий.

Напомним, ранее депутаты Хурала утвердили льготы для участников СВО и их семей, касающиеся получения бесплатной юридической помощи, освобождения от платы при въезде в особо охраняемые природные территории, а также освободили от уплаты транспортного налога.

Фото: «Номер один»
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