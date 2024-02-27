В Бурятии началось строительство новой школы в селе Баянгол

В селе Бaянгoл Баргузинского района Бурятии построят новую школу на 176 учащихся. Как сообщили в Минстрое РБ, подрядная организация уже демонтировала часть старого здания, разработала котлован и приступила к монтажу фундамента.Старую школу в селе Баянгол построили еще в середине прошлого века. По оценкам специалистов, состояние здания уже не позволяло провести в нем капитальный ремонт. В итоге его признали аварийным, а в прошлом году правительство республики приняло решение о строительстве нового учебного заведения. Современное и безопасное здание планируется ввести в эксплуатацию до конца 2024 года. На его возведение выделено более 600 миллионов рублей из федерального бюджета.На прошлой неделе строительную площадку посетили специалисты Управления капитального строительства. Они встретились с подрядчиком и обсудили график строительных работ.«Строительство нового объекта будет идти на территории старой школы. Поэтому подрядная организация разделила здание на две части. Одну из них демонтировала, а вторая продолжит функционировать. На месте будущей школы уже разработали котлован и приступили к монтажу фундамента. На сегодня подрядчик выполняет работы согласно графику», - сообщил главный инженер Управления капитального строительства Бурятии Евгений Путятин.Как ранее рассказывала директор баянгольской школы Екатерина Дондупова, учебное заведение является своего рода кузницей чемпионов. В ней учились именитые спортсмены Бурятии, такие как Борис Будаев, Ирина Ологонова, Лира Дондупова и многие другие. Всего же школа выпустила более 30 мастеров спорта и более 40 кандидатов в мастера спорта по вольной борьбе.Фото: Минстрой Бурятии