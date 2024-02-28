Угроза национальной безопасности

Отважные депутаты Госдумы готовы бросить все силы на борьбу с захватчиком-борщевиком, который наступает по всем фронтам. В Думе даже приняли закон о защите земель от опасного растения. То ли еще будет.

Представьте картинку: будущее, 2050-й год. Остатки человечества прячутся по бункерам, и лишь единицы смельчаков объединились в сопротивление и сражаются против армий борщевика.

Чтобы не допустить такого, депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект об обеспечении защиты земель от произрастания инвазивных растений, в частности, борщевика.

Закон предполагает, во-первых, выделение денег, во-вторых – научные разработки по борьбе с врагом.

Не исключено, что в будущем появятся антиборщевиковые отряды. Специальные дроны будут атаковать борщевик с воздуха, а выведенные в лабораториях боевые кроты – уничтожать корни вражеского растения.

Все на борьбу с борщевиком! Ведь это главная на сегодня проблема, на фоне которой остальные невзгоды так, мелкие неприятности.