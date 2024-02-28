В Улан-Удэ отремонтируют улицу, ведущую к ФСК

В Улан-Удэ благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в этом году продолжится ремонт улицы 50 лет Октября на участке от Цивилева до Комсомольской. Как сообщили в мэрии города, эта дорога обеспечивает подъезд к физкультурно-спортивному комплексу, в котором расположены бассейн, спортивные залы, проводятся различные спортивные и культурно-массовые мероприятия. Протяженность ремонтируемого участка составит более 500 метров.Как напомнили в мэрии, в 2022 году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» привели в порядок улицу Маяковского. Она также обеспечивает подъезд к физкультурно-спортивному комплексу.В целом в 2024 году по нацпроекту в Улан-Удэ отремонтируют 10 участков автомобильных дорог. Еще 2 объекта находятся на стадии согласования. На масштабные работы выделено 600 млн рублей.Фото: мэрия Улан-Удэ