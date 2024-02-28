Общество 28.02.2024 в 10:52

Удаленные вакансии стали самыми популярными у жителей Бурятии

Соискателей привлекает свободный график и возможность работать из дома
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Текст: Андрей Константинов
Удаленные вакансии стали самыми популярными у жителей Бурятии
Аналитики hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, проанализировали вакансии и выделили из них самые популярные у соискателей Бурятии – те, которые набрали самое большое количество откликов.  

В лидерах по популярности у жителей республики оказались вакансии с удаленным форматом занятости. На первом месте – предложение о работе тестировщиком DeFi проектов (подработка) с зарплатой от 5 000 до 10 000 ₽ на руки, на него откликнулись более 1,8 тыс. человек. Вакансия предлагала удаленную работу со свободным графиком или частичную занятость. Среди обязанностей – бетта-тестирование проектов, поиски ошибок, а также написание отзывов.

На втором месте – вакансия стажера ручного тестирования QA с зарплатой от 20 000 ₽ до вычета налогов, на нее откликнулись более 1,7 тыс. человек. Ключевые задачи – переработка тест-планов и тест-кейсов, тестирование приложений, регулярные прогоны p0-p3, а также подготовка запуска новых проектов.

На третьем месте оказалась вакансия сотрудника пункта выдачи заказов Ozon (подработка) с зарплатой 78 341 до 107 983 ₽ на руки. На вакансию откликнулось 1,2 тыс. человек. Специалисту предстояло заниматься сбором заказов, используя средства автоматизации.

Также в топ-5 самых популярных вакансий вошли предложения для водителя на перегон (1 тыс. откликов) и контент-менеджера (0,9 тыс. откликов).



«В рамках одной и той же профессиональной сферы одни вакансии получают мало откликов от соискателей, а другие, наоборот, набирают по несколько сотен и даже по несколько тысяч откликов. Их количество зависит от функционала и уровня требований, предъявляемых к соискателям (чем они проще, тем больше откликов), от условий работы, а также от известности и репутации компании. Привлекает не только высокая зарплата, но и свободный график, возможность работать из дома и дополнительные бонусы», - сообщила руководитель направления маркетинговых исследований hh.ru Мария Игнатова.

Фото: «Номер один»
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