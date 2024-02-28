Общество 28.02.2024 в 11:15

49 человек представят Бурятию на Всемирном фестивале молодёжи

Он пройдет с 1 по 7 марта в Сочи
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Текст: Андрей Константинов
49 человек представят Бурятию на Всемирном фестивале молодёжи
На Всемирном фестивале молодёжи, который пройдет с 1 по 7 марта 2024 года на федеральной территории «Сириус» в Сочи, Бурятию представят студенты, представители разных профессий, которых объединяет стремление научиться быть полезными своей стране.

Как сообщили в пресс-службе правительства Бурятии, впервые в истории фестивального движения возможность принять участие в мероприятии получили подростки от 14 до 17 лет – 500 из России и 500 из-за рубежа. Ученица республиканского лицея-интерната №61 для одарённых детей Елизавета Максименко – единственная школьница в делегации Бурятии. Она победительница Всероссийской олимпиады школьников. Елизавета в олимпиадном движении с 8 класса. В первый же год участия она прошла на несколько заключительных этапов перечневых олимпиад и выиграла турнир им. Ломоносова.

– Я нaдeюcь нaйти нoвыx знaкoмыx, oчeнь xoчy нaйти cтaжиpoвкy гдe-нибyдь, cвязaннyю co cфepoй мeдиa, жypнaлиcтикoй, и пpивecти кaкиe-тo нoвыe идeи, впeчaтлeния, кoтopыe я cмoгy иcпoльзoвaть, paбoтaя нa тeppитopии yжe cвoeгo peгиoнa, – сказала Елизавета Максименко.

Также в составе делегации республики студенты Бурятского госуниверситета, Восточно-Сибирского государственного института культуры, сотрудники Байкальского института природопользования СО РАН, работники Российских железных дорог, Улан-Удэнского авиазавода, учителя, участники Движения первых.

В первые дни фестиваля Российское общество «Знание» подключит участников к образовательному марафону Знание.Первые. Более 100 спикеров обсудят с молодежью актуальные темы глобальных вызовов времени, сохранения исторической правды, великие достижения науки и культуры.

– Пообщаться с российскими и зарубежными лекторами, задать вопросы, получить знания смогут не только участники фестиваля, это станет доступно для ребят со всего мира. Самые яркие выступления будут транслироваться на нашем медиаканале Знание.ТВ, – сказал гендиректор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

Участников марафона ждут лекции, мастер-классы, круглые столы, открытые диалоги с выдающимися зарубежными и российскими государственными деятелями, учеными, спортсменами, деятелями культуры и лидерами общественного мнения из России и других стран.

Во Всемирном фестивале молодёжи примут участие 20 тысяч молодых лидеров в возрасте 14-35 лет из более чем 180 стран мира.

– Нас ждет событие планетарного масштаба, абсолютный рекорд по количеству участников – более 300 тысяч заявок. Это в шесть раз больше, чем в 2017 году, тем самым мы разрушаем миф о какой-либо изоляции России. Мы готовы к проведению фестиваля, сейчас идет финальная стадия подготовки объектов, которые являются наследием Олимпиады, – отметила руководитель Росмолодёжи Ксения Разуваева.

Всемирный фестиваль молодёжи проходит по указу президента России Владимира Путина в целях развития международного молодёжного сотрудничества. Его организатором выступает Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь).

Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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