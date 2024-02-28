В Бурятии раскрывают почти все убийства

В 2023 году в Бурятии количество умышленных убийств сократилось на 20%, раскрываемость по ним составила 98,6%. Такие данные озвучил глава МВД Бурятии Олег Кудинов, выступая вчера в Народном Хурале с отчетом о результатах работы полиции в прошлом году.Регистрация причинения тяжкого вреда здоровью снизилась на 15,4%, раскрываемость этого вида преступлений составила 99,5%. На 12,6% сократилось количество квартирных краж, на 25% - грабежей.При этом на 40% выросло количество разбойных нападений, их раскрываемость составила 96,8%.За прошедший год к уголовной ответственности привлечено 93 активных участника уголовно-преступной среды, совершивших 402 преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, оружия, рубок леса, мошенничеств, вымогательств, квартирных краж, незаконной добычи водных биоресурсов, незаконного оборота нефрита и алкогольной продукции.Фото: «Номер один»