Общество 28.02.2024 в 12:18

В Бурятии раскрывают почти все убийства

При этом их число за год сократилось на 20%
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии раскрывают почти все убийства
В 2023 году в Бурятии количество умышленных убийств сократилось на 20%, раскрываемость по ним составила 98,6%. Такие данные озвучил глава МВД Бурятии Олег Кудинов, выступая вчера в Народном Хурале с отчетом о результатах работы полиции в прошлом году.

Регистрация причинения тяжкого вреда здоровью снизилась на 15,4%, раскрываемость этого вида преступлений составила 99,5%. На 12,6% сократилось количество квартирных краж, на 25% - грабежей.

При этом на 40% выросло количество разбойных нападений, их раскрываемость составила 96,8%.

За прошедший год к уголовной ответственности привлечено 93 активных участника уголовно-преступной среды, совершивших 402 преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, оружия, рубок леса, мошенничеств, вымогательств, квартирных краж, незаконной добычи водных биоресурсов, незаконного оборота нефрита и алкогольной продукции.

Фото: «Номер один»
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