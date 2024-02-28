Мэр Улан-Удэ подарил хадак мальчику, вернувшемуся из Чехии

14-летний Иван Стукалов 9 лет прожил в Чехии. Год назад вместе с семьей он вернулся в Россию. Иван побывал на Международной выставке-форуме «Россия», где увидел экспозицию Бурятии и мечтал получить хадак. Вместе с родителями он написал письмо мэру Улан-Удэ.Как сообщили сегодня в городской администрации, мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков прочитал письмо и исполнил мечту подростка. Он привёз хадак из Бурятии на выставку «Россия», где подарил его мальчику.- Приезжай в гости и друзей привози, - обратился к подростку мэр города, вручив ему хадак и пакет со сладостями.- Я очень рад, не ожидал, что мне ответят. Спасибо большое, - поблагодарил в ответ ребенок.Фото: скриншот видео