Общество 28.02.2024 в 13:14

В Улан-Удэ продавцы жалуются на беспардонных покупателей

Хамство и порча имущества стали привычным явлением
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Текст: Ольга Лазарева
В Улан-Удэ продавцы жалуются на беспардонных покупателей
Разговоры о том, что нарушаются права потребителей – покупателей – звучат достаточно часто. Но на это раз в соцсетях республики активно обсуждается тема представителя от другой стороны. В паблике «Злой Улан-Удэ» появился пост-исповедь от продавца. 

«Немного о наболевшем. Покупатель всегда прав.... Прав даже тогда, когда берёт в ТЦ детский горшок с продажной полки, садит ребёнка, чтоб он справил нужду, а потом просто оставляет его с этой "нуждой" возле стеллажа и уходит. 

Прав даже тогда, когда берёт продажную шапку, сморкает туда ребятенка, потому что платок видимо дома забыл и вешает шапку на место (авось кто другой купит, это ведь всего лишь детские сопли). 

Прав даже тогда, когда его дитя с шоколадом в руке, примеряет белую футболку. Испачканную футболку уберём на место, возьмем чистую такого же размера. Проблема не в детях, проблема во взрослых. Очень наглых, бессовестных взрослых», - написал, по всей видимости, отчаявшийся продавец. 

В комментариях крик души поддержали: 

- Бедные продавцы детских магазинов! Что только за день не приходится им терпеть! А в первую очередь хамство некоторых мамочек и папочек, которые считают, что ребенка привели в развлекательный детский центр. 

- Почему никто и никогда не договаривает поговорку до конца? Покупатель всегда прав, пока платит.

- Так и есть. Тоже сколько раз был свидетелем.  

- У меня лично был случай, когда мамашка берёт для ребёнка дорогой леденец, даёт ему в руки, тот со всего размаха бахает его об пол, мамашка, поднимает разбитый в хлам леденец, и говорит, поменяйте, этот же разбился, я за него платить не буду. По её мнению, платить за этот леденец должна я и мои дети, если за день ещё пару таких мамашек подойдут мы без з/ п останемся. 

- Да уж, слишком много прав дали покупателям, дети действительно много товара портят, причём некоторые мамаши это не видят совершенно, а когда сделаешь замечание, ещё и недовольство свое высказывают, пишут пользователи. 


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