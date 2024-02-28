Общество 28.02.2024 в 13:32
В Улан-Удэ проверили работу котельной в мкрн Загорск
Местные жители много раз жаловались на черный дым из трубы котельной
Текст: Ольга Лазарева
По многочисленным жалобам местных жителей на черный дым из трубы котельной, здесь проверили работу оборудования, циклонов, системы шлакозолоудаления, сообщили в Комитете городского хозяйства.
Комиссия в составе заммэра – председателя Комитета городского хозяйства Сергея Гашева, руководителя администрации Железнодорожного района Николая Попова, депутата Народного Хурала РБ Игоря Марковца, представителей ПАО «ТГК-14» провела осмотр основного и вспомогательного оборудования, угольного хозяйства котельной, проверила рабочую документацию.
Согласно пояснениям представителей ПАО «ТГК-14», в сильные холода используется более калорийный и более зольный тугнуйский уголь, от которого дым становиться черным. Для решения указанной проблемы вводится использование смеси из Тугнуйского и Загустайского угольных разрезов, которые помогут сократить зольность и черноту сгорания угля. При этом сохранится необходимая жаропроизводительность для обеспечения нормативных параметров теплоснабжения у потребителей.
Если проблема не будет решена будет проведут дополнительную проверку с привлечением представителей природоохранной прокуратуры.
Котельная в мкрн Загорск снабжает теплом и горячей водой более 30 тысяч жителей в 224 многоквартирных домах, часть социальных объектов микрорайона.
Фото: мэрия Улан-Удэ
Комиссия в составе заммэра – председателя Комитета городского хозяйства Сергея Гашева, руководителя администрации Железнодорожного района Николая Попова, депутата Народного Хурала РБ Игоря Марковца, представителей ПАО «ТГК-14» провела осмотр основного и вспомогательного оборудования, угольного хозяйства котельной, проверила рабочую документацию.
Согласно пояснениям представителей ПАО «ТГК-14», в сильные холода используется более калорийный и более зольный тугнуйский уголь, от которого дым становиться черным. Для решения указанной проблемы вводится использование смеси из Тугнуйского и Загустайского угольных разрезов, которые помогут сократить зольность и черноту сгорания угля. При этом сохранится необходимая жаропроизводительность для обеспечения нормативных параметров теплоснабжения у потребителей.
Если проблема не будет решена будет проведут дополнительную проверку с привлечением представителей природоохранной прокуратуры.
Котельная в мкрн Загорск снабжает теплом и горячей водой более 30 тысяч жителей в 224 многоквартирных домах, часть социальных объектов микрорайона.
Фото: мэрия Улан-Удэ
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