В Улан-Удэ проверили работу котельной в мкрн Загорск

По многочисленным жалобам местных жителей на черный дым из трубы котельной, здесь проверили работу оборудования, циклонов, системы шлакозолоудаления, сообщили в Комитете городского хозяйства.Комиссия в составе заммэра – председателя Комитета городского хозяйства Сергея Гашева, руководителя администрации Железнодорожного района Николая Попова, депутата Народного Хурала РБ Игоря Марковца, представителей ПАО «ТГК-14» провела осмотр основного и вспомогательного оборудования, угольного хозяйства котельной, проверила рабочую документацию.Согласно пояснениям представителей ПАО «ТГК-14», в сильные холода используется более калорийный и более зольный тугнуйский уголь, от которого дым становиться черным. Для решения указанной проблемы вводится использование смеси из Тугнуйского и Загустайского угольных разрезов, которые помогут сократить зольность и черноту сгорания угля. При этом сохранится необходимая жаропроизводительность для обеспечения нормативных параметров теплоснабжения у потребителей.Если проблема не будет решена будет проведут дополнительную проверку с привлечением представителей природоохранной прокуратуры.Котельная в мкрн Загорск снабжает теплом и горячей водой более 30 тысяч жителей в 224 многоквартирных домах, часть социальных объектов микрорайона.Фото: мэрия Улан-Удэ