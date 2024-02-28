Республику посетили победители розыгрыша сертификата «Путешествие в Бурятию»

Напомним, с 21 по 26 ноября 2023 года на выставке «Россия» на ВДНХ с помощью случайной генерации были разыграны и вручены сертификаты на поездку в Бурятию.В минувшие выходные Игорь Маслов с супругой Еленой посетили Иволгинский дацан, узнали историю возникновения буддизма в России, встретились с шаманом, посетили красоты заповедной территории на Байкале, покатались по чистому льду Байкала и многое другое.- Байкал удивительно красив и величествен! Поездка вышла очень насыщенной, мы увидели: Иволгинский дацан, термальные источники, Забайкальский заповедник, гроты, неповторимый лед Байкала. Познакомились с бурятской кухней и остались очень довольны. Вкусно. Сытно. Природа произвела глубочайшие впечатления, которые останутся с нами на всю жизнь. В планах посетить Байкал летом. Спасибо организаторам за поездку, - рассказали победители.Фото: пресс-служба правительства Бурятии