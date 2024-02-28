Общество 28.02.2024 в 14:35
Военнослужащий из Бурятии награжден орденом Мужества
Несмотря на ранение, он обнаружил и передал координаты артиллерийской батареи противника
Текст: Ольга Лазарева
Военнослужащий артиллерийского соединения Восточного военного округа, капитан Алексей Комисаров принимает участие в специальной военной операции с первых дней.
Так, в районе одного из населенных пунктов в зоне СВО, Алексей Комиссаров выполнял боевую задачу по обнаружению огневых позиций противника.
После того как его обнаружили, несмотря на артиллерийский огонь противника, продолжил выполнение боевой задачи, в результате чего был ранен, но успел передать координаты целей вышестоящему командованию. Ответным огнем нашей артиллерии была уничтожена артиллерийская батарея противника вместе с личным составом ВСУ. Несмотря на ранение, сумел грамотно руководить личным составом и эвакуировать технику.
За самоотверженность при выполнении боевых задач капитан Алексей Комисаров награжден государственной наградой – орденом Мужества, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
Так, в районе одного из населенных пунктов в зоне СВО, Алексей Комиссаров выполнял боевую задачу по обнаружению огневых позиций противника.
После того как его обнаружили, несмотря на артиллерийский огонь противника, продолжил выполнение боевой задачи, в результате чего был ранен, но успел передать координаты целей вышестоящему командованию. Ответным огнем нашей артиллерии была уничтожена артиллерийская батарея противника вместе с личным составом ВСУ. Несмотря на ранение, сумел грамотно руководить личным составом и эвакуировать технику.
За самоотверженность при выполнении боевых задач капитан Алексей Комисаров награжден государственной наградой – орденом Мужества, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
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