Общество 28.02.2024 в 14:35

Военнослужащий из Бурятии награжден орденом Мужества

Несмотря на ранение, он обнаружил и передал координаты артиллерийской батареи противника
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Текст: Ольга Лазарева
Военнослужащий из Бурятии награжден орденом Мужества
Военнослужащий артиллерийского соединения Восточного военного округа, капитан Алексей Комисаров  принимает участие в специальной военной операции с первых дней.

Так, в районе одного из населенных пунктов в зоне СВО, Алексей Комиссаров выполнял боевую задачу по обнаружению огневых позиций противника. 

После того как его обнаружили, несмотря на артиллерийский огонь противника, продолжил выполнение боевой задачи, в результате чего был ранен, но успел передать координаты целей вышестоящему командованию. Ответным огнем нашей артиллерии была уничтожена артиллерийская батарея противника вместе с личным составом ВСУ. Несмотря на ранение, сумел грамотно руководить личным составом и эвакуировать технику.

За самоотверженность при выполнении боевых задач капитан Алексей Комисаров награжден государственной наградой – орденом Мужества, сообщает пресс-служба Восточного военного округа. 
 

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