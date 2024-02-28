Военнослужащий из Бурятии награжден орденом Мужества

Военнослужащий артиллерийского соединения Восточного военного округа, капитан Алексей Комисаров принимает участие в специальной военной операции с первых дней.Так, в районе одного из населенных пунктов в зоне СВО, Алексей Комиссаров выполнял боевую задачу по обнаружению огневых позиций противника.После того как его обнаружили, несмотря на артиллерийский огонь противника, продолжил выполнение боевой задачи, в результате чего был ранен, но успел передать координаты целей вышестоящему командованию. Ответным огнем нашей артиллерии была уничтожена артиллерийская батарея противника вместе с личным составом ВСУ. Несмотря на ранение, сумел грамотно руководить личным составом и эвакуировать технику.За самоотверженность при выполнении боевых задач капитан Алексей Комисаров награжден государственной наградой – орденом Мужества, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.