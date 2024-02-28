Общество 28.02.2024 в 15:11

В Улан-Удэ построят новый корпус медколледжа

Проект здания уже поступил на рассмотрение в Госэкспертизу
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ построят новый корпус медколледжа
В Улан-Удэ планируется построить новый корпус медицинского колледжа имени Э. Р. Раднаева на 300 учащихся со столовой и спортзалом. Проектная документация этого объекта поступила на рассмотрение в Госэкспертизу, сообщили в Управлении капитального строительства Бурятии.

Сейчас главный учебный корпус медицинского колледжа расположен на улице Терешковой, он действует там с 1960 года. На сегодня залов для учебных кабинетов, лабораторий и лекций там сильно не хватает, не говоря уже про хорошую столовую и спортзал.

Новый 6-ти этажный корпус колледжа общей площадью 8,5 тысяч кв. метров разместится рядом со старым зданием и будет соединен с ним теплым надземным переходом в уровне 2-го этажа. Специализированные учебные классы «Машина скорой помощи», «Диагностический кабинет», «Лечебный кабинет», «Кабинет реанимации», «Травмпункт», «Перевязочный кабинет», «Кабинет медицины катастроф» и не менее десятка подобных позволят организовать проведение учебных занятий в одну смену для 300 студентов.


На первом этаже корпуса предусмотрен актовый зал на 180 мест, на втором этаже – спортивный зал с группой подсобных помещений. Столовая с обеденным залом на 150 мест создаст комфортные условия для студентов и преподавателей, при этом с полным соблюдением действующих санитарных норм.

Кроме учебных классов и лабораторий в корпусе разместятся библиотека с читальным залом, лекционные залы, санитарно-бытовые и технический помещения.


Фасад здания будет отделан стальными кассетными панелями контрастных цветов, что придает ему современный вид.

Финансирование строительства планируется за счет средств федерального (85%) и республиканского (15%) бюджетов.

Фото: Управление капитального строительства правительства Бурятии
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