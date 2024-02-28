Общество 28.02.2024 в 15:40

В Бурятии в этом году продолжат чистить Котокель

Работы по оздоровлению озера планируют завершить осенью
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии в этом году продолжат чистить Котокель
С июля 2024 году в Бурятии продолжатся работы по оздоровление озера Котокельское. Они будут включать в себя расчистку мелководья от ила и донных отложений на протяжении свыше двух километров, сообщили в министерстве природных ресурсов.

Оздоровление озера Котокельское в Прибайкальском районе идет в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология». Работами по контракту занимается ООО «Байкальская строительная компания». Ранее подрядчик выполнил межевание земельных участков для складирования донного грунта, провел культуртехнические работы, выложил подстилающие слои из щебня, уложил геотекстиль и геомембрану, разместил 20 геотуб.

- В 2023 году компания выполнила все работы по контракту: очистила озеро от ила и донных отложений способом гидромеханизации. Использовался земснаряд, удаляющий верхний слой донного грунта вместе с корневищами камышей. Извлеченный илистый грунт подается в геотубы, установленные в береговой полосе, максимально близко к урезу воды, для обезвоживания. Геотубы являются оптимальным решением для обезвоживания вынимаемых донных отложений, поскольку материал, из которого они изготовлены, обладает высоким коэффициентом фильтрации. Это значительно сокращает сроки реализации процесса обезвоживания, - рассказала министр природных ресурсов и экологии Бурятии Наталья Тумуреева.

Донные отложения (гумусовые осадки или сапропели) являются ценным природным удобрением. Сапропели могут быть использованы местными жителями в хозяйстве, так как содержат микроэлементы, аминокислоты, органические и другие питательные вещества, которые способствуют улучшению плодородия почвы.

Сапропелевые донные отложения в хозяйстве идеально подойдут в качестве удобрений, для улучшения качества посевов. Они позволяют создавать плодородную почву даже на песке, а также увеличивать урожайность почти в 2 раза.

Окончание работ на объекте запланировано на осень 2024 года.

Напомним, озеро Котокель связано с Байкалом через систему рек Коточик-Турка. Это один из наиболее важных водоемов рыбохозяйственного и рекреационного значения.

Фото: Минприроды Бурятии
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