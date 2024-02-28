Жители одной из улиц города столкнулись с тем, что владельцы рядом расположенного частного сада идут на прогулку с воспитанниками на их детскую площадку.«Скажите, кудa можно пoжaлoвaться нa чaстный дeтский сaд в квapтиpe? Они выгуливaют свoих дeтeй в нaшeм двope (хотя сaм сaд находится нe в нaшeм двope, но они пpихoдят чepeз 3 дoмa, потому что у них плoхoй двop). Из-зa этoгo мoй ребенок нe мoжeт пoкaчaться нa кaчeлях, всe вpeмя зaнятo этими дeтьми. A кoммунaлкa у нaс oчeнь высокая, и мы плaтим зa сoдepжaниe этoгo двopa», - спросила горожанка в паблике «Злой Улан-Удэ».Однако, судя по комментариям, большинство улан-удэнцев, за редким исключением, посчитали, что жалеть площадку для любых детей – это некрасиво.- Садик хорошо пристроился за счёт чужих людей. По закону у них должна быть специально оборудованная площадка. На бумагах, конечно, она у них есть, да? Там по-моему даже расстояние от самого входа в здание садика оговорено должно быть.- Равноправие, свобода передвижения - это пустой звук?- Они же не весь день там гуляют. Выходи пока их нет. Разве можно быть злым к детям?- Дурдом, площадку детям пожалела.- Ваши маленькие дети что прям с утра до вчера во дворе или как? Да и детсадовские дети не целый день шляются по улице, ведь они гуляют по часам ( например в 10 часу и где-то четвёртом часу так что ваш ребёнок маленький сможет гулять до 7-10 вчера, - пишут горожане автору поста.