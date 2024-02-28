Общество 28.02.2024 в 16:24

Улан-удэнцы не довольны тем, что в их дворе гуляют дети из частного сада

Все качели оказываются занятыми посторонними
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Текст: Ольга Лазарева
Улан-удэнцы не довольны тем, что в их дворе гуляют дети из частного сада
Жители одной из улиц города столкнулись с тем, что владельцы рядом расположенного частного сада идут на прогулку с воспитанниками на их детскую площадку. 

«Скажите, кудa можно пoжaлoвaться нa чaстный дeтский сaд в квapтиpe? Они выгуливaют свoих дeтeй в нaшeм двope (хотя сaм сaд находится нe в нaшeм двope, но они пpихoдят чepeз 3 дoмa, потому что у них плoхoй двop). Из-зa этoгo мoй ребенок нe мoжeт пoкaчaться нa кaчeлях, всe вpeмя зaнятo этими дeтьми. A кoммунaлкa у нaс oчeнь высокая, и мы плaтим зa сoдepжaниe этoгo двopa», - спросила горожанка в паблике «Злой Улан-Удэ». 

Однако, судя по комментариям, большинство улан-удэнцев, за редким исключением, посчитали, что жалеть площадку для любых детей – это некрасиво. 

- Садик хорошо пристроился за счёт чужих людей. По закону у них должна быть специально оборудованная площадка. На бумагах, конечно, она у них есть, да? Там по-моему даже расстояние от самого входа в здание садика оговорено должно быть.

- Равноправие, свобода передвижения - это пустой звук?

- Они же не весь день там гуляют. Выходи пока их нет. Разве можно быть злым к детям?

- Дурдом, площадку детям пожалела. 

- Ваши маленькие дети что прям с утра до вчера во дворе или как? Да и детсадовские дети не целый день шляются по улице, ведь они гуляют по часам ( например в 10 часу и где-то четвёртом часу  так что ваш ребёнок маленький сможет гулять до 7-10 вчера, - пишут горожане автору поста. 

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