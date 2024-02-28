Запрет на экспорт бензина из России не коснется Монголии

Временный запрет на экспорт бензина из РФ не распространяется на Монголию, где не будет ограничений на импорт российских нефтепродуктов с 1 марта. Об этом сообщило министерство тяжелой и горнодобывающей промышленности страны в ответ на распространяемую в монгольских соцсетях информацию о предстоящем дефиците топлива.«Правительство РФ планирует временно запретить экспорт топлива на шесть месяцев, начиная с марта. Но это ограничение не распространяется на Монголию, куда поставки российских нефтепродуктов идут в обычном режиме», – сообщило ведомство, ответственное за импорт топлива.По данным министерства, только через один приграничный с РФ железнодорожный пункт пропуска Сухэ-Батор из России с 1 по 29 января 2024 года прибыли 1193 вагона-цистерны или 71 580 тонн бензина АИ-92.«Это примерно на 30% больше по сравнению со среднемесячным потреблением в 2023 году. Тогда за год было импортировано из РФ 604 тыс. тонн бензина АИ-92. Среднемесячное потребление этого топлива в прошлом году составило около 50 тыс. тонн», – отметили в ведомстве.Почти 95% торговли между РФ и Монголией приходится на экспорт российских товаров. Среди них большая часть приходится на бензин и дизельное топливо. На сегодня в Монголии нет своих нефтеперерабатывающих заводов.Фото: «Номер один»