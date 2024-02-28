Общество 28.02.2024 в 17:10

Запрет на экспорт бензина из России не коснется Монголии

Топливо продолжит поступать в эту страну без ограничений
A- A+
Текст: Чингис Шоноев
Запрет на экспорт бензина из России не коснется Монголии
Временный запрет на экспорт бензина из РФ не распространяется на Монголию, где не будет ограничений на импорт российских нефтепродуктов с 1 марта. Об этом сообщило министерство тяжелой и горнодобывающей промышленности страны в ответ на распространяемую в монгольских соцсетях информацию о предстоящем дефиците топлива.

«Правительство РФ планирует временно запретить экспорт топлива на шесть месяцев, начиная с марта. Но это ограничение не распространяется на Монголию, куда поставки российских нефтепродуктов идут в обычном режиме», – сообщило ведомство, ответственное за импорт топлива.

По данным министерства, только через один приграничный с РФ железнодорожный пункт пропуска Сухэ-Батор из России с 1 по 29 января 2024 года прибыли 1193 вагона-цистерны или 71 580 тонн бензина АИ-92.

«Это примерно на 30% больше по сравнению со среднемесячным потреблением в 2023 году. Тогда за год было импортировано из РФ 604 тыс. тонн бензина АИ-92. Среднемесячное потребление этого топлива в прошлом году составило около 50 тыс. тонн», – отметили в ведомстве.  

Почти 95% торговли между РФ и Монголией приходится на экспорт российских товаров. Среди них большая часть приходится на бензин и дизельное топливо. На сегодня в Монголии нет своих нефтеперерабатывающих заводов.

Фото: «Номер один»
Теги
Монголия

Все новости

Аэропорт «Байкал» с начала 2024 года обслужил 90 тысяч пассажиров
28.02.2024 в 17:39
В Улан-Удэ завтра состоится рейд по собакам в 100-х кварталах
28.02.2024 в 17:30
В Бурятии объяснили, какие средства маркировки животных они могут выбрать
28.02.2024 в 17:10
Запрет на экспорт бензина из России не коснется Монголии
28.02.2024 в 17:10
Молодая улан-удэнка до смерти избила пьяного мужчину
28.02.2024 в 16:48
Владимир Путин подписал закон о самозапрете на кредиты
28.02.2024 в 16:32
Улан-удэнцы не довольны тем, что в их дворе гуляют дети из частного сада
28.02.2024 в 16:24
В Улан-Удэ потушили пожар на складе
28.02.2024 в 16:03
В Бурятии сделали прогноз о содержании послания президента
28.02.2024 в 15:51
В Бурятии в этом году продолжат чистить Котокель
28.02.2024 в 15:40
ЗУРХАЙ
с 28 февраля по 5 марта

Читайте также
Аэропорт «Байкал» с начала 2024 года обслужил 90 тысяч пассажиров
Рост пассажиропотока по сравнению с аналогичным периодом 2023 года составил 7 %
28.02.2024 в 17:39
В Улан-Удэ завтра состоится рейд по собакам в 100-х кварталах
Мобильные группы проверят порядок содержания домашних собак, подрядные организации отловят безнадзорных животных

28.02.2024 в 17:30
В Бурятии объяснили, какие средства маркировки животных они могут выбрать
Чаще всего используется подкожный чип и ушная бирка
28.02.2024 в 17:10
Владимир Путин подписал закон о самозапрете на кредиты
Цель закона – защита от мошенников
28.02.2024 в 16:32
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru