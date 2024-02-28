Общество 28.02.2024 в 17:10

В Бурятии объяснили, какие средства маркировки животных они могут выбрать

Чаще всего используется подкожный чип и ушная бирка
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Текст: Ольга Лазарева
В Бурятии объяснили, какие средства маркировки животных они могут выбрать
Напомним, с 1 марта маркировка и учет сельскохозяйственных животных станет обязательной. Владелец должен маркировать свое животное самостоятельно или с помощью государственной ветеринарной службы.

В качестве средств маркировки чаще всего используются:

- Подкожный чип (электронный) считается наиболее прогрессивным и удобным способом идентификации домашних животных. Микрочип вживляется под кожу с помощью специального шприца и остается в теле животного до конца жизни.

Цена одного чипа – 159 рублей

Установка обойдется в 55 рублей,
• 66 рублей в Баргузинском, Курумканском и Окинском районах,
• 80 рублей в Северобайкальском районе.

- Ушная бирка – основной вид маркировки сельскохозяйственных животных, крепится на ухо животному с помощью биркача и содержит на себе буквенно-цифровой номер.

Стоимость ушной бирки для КРС – 25 рублей, для овец – 16 рублей

Установка обойдется в 41 рубль,
• 48 рублей по Баргузинскому, Курумканскому, Окинскому районах,
• 59 рублей в Северобайкальском районе.

Биркование овец и коз выйдет дешевле - 25 рублей,
• 28 рублей в Баргузинсокм, Курумканском и Окинском районах,
• 34 в Северобайкальском.

«Электронные чипы наиболее функциональные и практичные, поскольку в отличие от популярных ушных бирок остаются в теле животного на всю жизнь и не травмируют животное. Идентифицировать животное с электронным чипом можно только с помощью специального считывающего устройства – сканера, которые были закуплены в прошлом году для всех районных ветеринарных служб» - рассказывает начальник Управления ветеринарии Бурятии Амгалан Дармаев.

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