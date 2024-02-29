В Бурятии ждут подорожания товаров с Вайлдберриз и Озона

С 1 апреля уменьшится беспошлинный порог онлайн-покупок, после чего стоимость зарубежных товаров дороже 20 тыс. рублей вырастет на 15%. Решение принял Минфин РФ с целью дополнительного налогообложения потребителей. «Номер один» разбирался, как это решение отразится на покупателях и к чему может привести.Напомним, два года назад, когда из страны после начала вооруженного конфликта с Украиной ушли крупные западные сети и поставщики, чиновники решили снизить беспошлинный порог с 1000 евро до 200 евро. Это позволило резко увеличить поставки в страну дефицитных западных товаров и насытить спрос - ведь отечественные аналоги многих покупателей не интересовали.Именно развитие маркетплейсов – Озон, Вайлдберриз и других - качественно повлияло на весь рынок и помогло обеспечить спрос россиян с невысоким уровнем дохода на недорогие и востребованные товары из-за рубежа, например, электронику, инструменты или автотовары.- То, что беспошлинный порог отменят 1 апреля, в День смеха, не случайно, - говорит улан-удэнский экономист Анатолий Думнов. - Для чиновников это смех, для народа - слезы. А если серьезно, то за два последних года, когда высокие пошлины не действовали, в Бурятии люди массово начали стали пользоваться маркетплейсами. Там колоссальный ассортимент, недоступный для торговых центров. И главное - цены. Недавно делали ремонт, так вот почти все, что необходимо для той же электрики, мы заказали онлайн - все обошлось дешевле в полтора раза.Как отмечает эксперт, столь значительная разница в цене товаров онлайн и офлайн особенно ярко проявляется как раз при крупных покупках, где «экономия достигает десятков, если не сотен тысяч рублей». В результате в пунктах выдачи товаров ежедневно наблюдаются очереди, а в магазинах очереди видны лишь в часы пик.- Не случайно пустеют не только строительные магазины в Улан-Удэ, теряют покупателей торговые центры и даже обычные супермаркеты недобирают выручку по причине того, что в «озонах» закрывают более дешевые продукты, например, консервированные, - говорит он. - Уменьшение беспошлинного порога могли пролоббировать крупные торговые сети, хотя главный выгодоприобретатель, конечно же, Минфин, который большие бюджетные траты хочет переложить на плечи маркетплейсов.С 1 апреля жители Бурятии смогут без пошлины ежемесячно покупать импортные товары общей стоимостью не более €200. Это около 20 тыс. рублей.По оценке Ozon, снижение лимита приведет к 10-15%-ному удорожанию товаров стоимостью от 200 до 1000 евро. В ретейлере отметили, что это в итоге навредит 34 млн россиян – столько людей в стране сейчас покупают товар из-за рубежа по беспошлинной модели продаж.«Отмена порога, бесспорно, отразится на российских потребителях: многие люди могут отказаться от покупки, если с учетом пошлины стоимость нужного товара окажется выше, чем они могут себе позволить», - сообщили CNews в Ozon.Если говорить о минусах маркетплейсов, то на фоне галопирующего роста онлайн-торговли все большее число жителей Бурятии получают шопинговую зависимость.- Раньше людям для удовлетворения потребности в покупках необходимо было куда-то ехать, потом ходить по торговым центрам, выбирать, мерить, в общем, совершать какие-то физические действия, то сегодня покупки совершаются в несколько кликов, - говорит улан-удэнский психолог Агата Родионова. - Одна из причин роста числа зависимых от интернет-шопинга - неудовлетворение базовых потребностей в детстве, так называемая травма привязанности, которая, в свою очередь, вызывает сильную тревожность. И покупки, а затем получение многочисленных посылок на короткое время смягчают уровень тревожности, вызывая быстрое удовольствие, но одновременно тяжело отражаются на финансовом состоянии семей. Особенно если онлайн-покупки принимают маниакальный характер.Однако стоит отметить, что в целом маркетплейсы приносят куда больше пользы, чем вреда, прежде всего стабилизируя уровень цен. Не будь их, супермаркеты и торговые центры давно бы загнали цены на уровень облаков.Фото: «Номер один»