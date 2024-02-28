В Улан-Удэ завтра состоится рейд по собакам в 100-х кварталах

29 февраля пройдет рейд по собакам в 100-х мкрн. Мобильные группы проверят порядок содержания домашних собак, подрядные организации будут отлавливать безнадзорных животных.Заявки на отлов, сообщения о нарушении правил содержания животных принимаются по телефону оперативного штаба: 89834337544.С 10:00 до 15:00 в мобильном пункте в 119 мкрн, 110 (вблизи магазина на «Дарина») можно будет бесплатно поставить прививку от бешенства своим животным и зарегистрировать их.