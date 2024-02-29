В Бурятии построят 8 многоквартирных домов для врачей и учителей

В Бурятии для врачей и учителей построят 8 многоквартирных домов в 8 районах республики. На эти цели выделено более 305 млн рублей из федерального и республиканского бюджетов, сообщил в соцсетях глава республики Алексей Цыденов.«В любой сфере важны квалифицированные работники, уверенные в завтрашнем дне и защищенные социально. Именно для того, чтобы в районах Бурятии таких кадров было как можно больше, мы разрабатываем различные меры поддержки специалистов», - пояснил он.Дома для врачей и учителей построят в Джидинском, Кабанском, Кяхтинском, Тункинском, Хоринском, Кижингинском, Еравнинском и Заиграевском районах. Их строительство начнется уже в этом году.Фото: «Номер один»