Общество 29.02.2024 в 09:19

В Бурятии построят 8 многоквартирных домов для врачей и учителей

На эти цели выделено более 305 млн рублей
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии построят 8 многоквартирных домов для врачей и учителей
В Бурятии для врачей  и учителей построят 8 многоквартирных домов в 8 районах республики. На эти цели выделено более 305 млн рублей из федерального и республиканского бюджетов, сообщил в соцсетях глава республики Алексей Цыденов.

«В любой сфере важны квалифицированные работники, уверенные в завтрашнем дне и защищенные социально. Именно для того, чтобы в районах Бурятии таких кадров было как можно больше, мы разрабатываем различные меры поддержки специалистов», - пояснил он.

Дома для врачей и учителей построят в Джидинском, Кабанском, Кяхтинском, Тункинском, Хоринском, Кижингинском, Еравнинском и Заиграевском районах. Их строительство начнется уже в этом году.

Фото: «Номер один»
Теги
врачи дом

Все новости

В Бурятии пожарные вытащили пострадавшую женщину из искореженного автомобиля
29.02.2024 в 10:29
В Улан-Удэ автобус сбил пешехода на переходе
29.02.2024 в 10:11
В Улан-Удэ осудили водителя «Лэнд Крузера», сбившего людей на остановке
29.02.2024 в 09:57
В Бурятии появятся еще три модульных спортзала
29.02.2024 в 09:34
В Бурятии построят 8 многоквартирных домов для врачей и учителей
29.02.2024 в 09:19
Купля-продажа авто на Госуслугах
29.02.2024 в 09:00
В Бурятии ждут подорожания товаров с Вайлдберриз и Озона
29.02.2024 в 06:00
Аэропорт «Байкал» с начала 2024 года обслужил 90 тысяч пассажиров
28.02.2024 в 17:39
В Улан-Удэ завтра состоится рейд по собакам в 100-х кварталах
28.02.2024 в 17:30
В Бурятии объяснили, какие средства маркировки животных они могут выбрать
28.02.2024 в 17:10
ЗУРХАЙ
с 28 февраля по 5 марта

Читайте также
В Бурятии появятся еще три модульных спортзала
Они будут смонтированы в школах Улан-Удэ и двух районов республики
29.02.2024 в 09:34
Купля-продажа авто на Госуслугах
Преимущества и условия
29.02.2024 в 09:00
В Бурятии ждут подорожания товаров с Вайлдберриз и Озона
Как скажется повышение беспошлинного порога онлайн-покупок, разбирался «Номер один»
29.02.2024 в 06:00
Аэропорт «Байкал» с начала 2024 года обслужил 90 тысяч пассажиров
Рост пассажиропотока по сравнению с аналогичным периодом 2023 года составил 7 %
28.02.2024 в 17:39
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru