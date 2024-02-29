Общество 29.02.2024 в 11:19

В Бурятии умер мобилизованный, вернувшийся после ранения домой

Алексей Батаршин проходил реабилитацию, но внезапно его сердце остановилось
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии умер мобилизованный, вернувшийся после ранения домой
Сегодня в селе Заречье Кабанского района прощаются с мобилизованным военнослужащим Алексеем Батаршиным. В ходе спецоперации он был ранен и после лечения в сентябре 2023 года отправлен домой на реабилитацию. 26 февраля его не стало.

Как сообщил вайбер-чат «Кабанск-инфо.24/7», Алексей Батаршин родился 11 апреля 1985 года в селе Заречье. Учился в Сухинской средней школе, принимал активное участие в школьных соревнованиях.

Одноклассники, учителя и односельчане помнят его как доброго, отзывчивого, честного человека. Он в любой ситуации всегда готов был заступиться за друга, болел за общее дело.

Отношения Алексея с одноклассниками были дружеские, братские, основанные на взаимопомощи и поддержке. У него было много друзей. В отношениях с товарищами всегда проявлял уважение и терпимость, пользовался среди них доверием и авторитетом.

В 2003 году Алексей был призван на срочную службу в ряды Российской Армии. После службы жил и работал в родном селе. Помимо работы и семейного быта увлекался охотой, рыбалкой, хорошо разбирался в технике.

В рамках частичной мобилизации 21 октября 2022 года Алексеея Батаршина призвали для участия в спецоперации. Во время боевых действий он получил ранение, после лечения в сентябре 2023 года был отправлен домой на реабилитацию. 26 февраля 2024 года внезапно и неожиданно для всех сердце Алексея остановилось.

«Он всегда оставался верен долгу и присяге. Точно и своевременно выполнял приказы. На службе проявил себя как хорошо обученный военнослужащий, правильно оценивал обстановку, быстро принимал обдуманные решения, проявляя инициативу, решительность и военную смекалку. Алексей – замечательный, любящий сын, муж, брат. Добрый, отзывчивый и отличный друг – таким его запомнят родные и близкие», - сообщили в чате.

Фото: «Кабанск-инфо.24/7»
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