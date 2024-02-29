В Бурятии прокуратура заставила районные власти чистить улицы

Прокуратура Бурятии выявила нарушения законодательства в сфере безопасности дорожного движения в Окинском районе.«Установлено, что вопреки требованиям федерального закона «О безопасности дорожного движения» уполномоченным органом местного самоуправления ненадлежащим образом исполнялись обязанности по содержанию автодорог местного значения в селе Орлик. Проверкой выявлено образование на проезжей части и тротуарах пяти улиц снежных накатов и гололеда», - сообщили в надзорном ведомстве.В связи этим прокурор района внес председателю комитета по строительству и земельным отношениям администрации Окинского района представление. После этого власти почистили тротуары и проезжие части дорог от снега.Также по постановлению прокурора района отвечающий за уборку дорог чиновник привлечен к административной ответственности.Фото: прокуратура Бурятии