Общество 29.02.2024 в 11:36

В Бурятии прокуратура заставила районные власти чистить улицы

В Окинском районе чиновники подзабыли о необходимости выполнять свои обязанности
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии прокуратура заставила районные власти чистить улицы
Прокуратура Бурятии выявила нарушения законодательства в сфере безопасности дорожного движения в Окинском районе.

«Установлено, что вопреки требованиям федерального закона «О безопасности дорожного движения» уполномоченным органом местного самоуправления ненадлежащим образом исполнялись обязанности по содержанию автодорог местного значения в селе Орлик. Проверкой выявлено образование на проезжей части и тротуарах пяти улиц снежных накатов и гололеда», - сообщили в надзорном ведомстве.

В связи этим прокурор района внес председателю комитета по строительству и земельным отношениям администрации Окинского района представление. После этого власти почистили тротуары и проезжие части дорог от снега.

Также по постановлению прокурора района отвечающий за уборку дорог чиновник привлечен к административной ответственности.

Фото: прокуратура Бурятии
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прокуратура уборка снега Окинский район

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