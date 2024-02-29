В Улан-Удэ увековечили память «Почетного Динамовца»

В торжественном митинге приняли участие глава МВД Бурятии, председатель попечительского совета БРО «Динамо» Олег Кудинов, министр спорта и молодежной политики республики Иван Козырев, «Почетный Динамовец», генерал-майор милиции в отставке Иван Калашников, председатель Совета ветеранов противопожарной службы и гражданской обороны Владимир Гусляков. Также участвовали ветераны – люди, которым посчастливилось знать Поликарпа Лаптева лично, сослуживцы и молодые коллеги.





В МВД Бурятии увековечили память ветерана ранее входившей в состав ведомства государственной противопожарной службы региона, «Почетного Динамовца» Поликарпа Лаптева. Ему открыли мемориальную доску на одном из корпусов МВД на улице Димитрова.Важными гостями стали дочь ветерана – Елена Черенкова и внук – Андрей Лаптев, который, как и его прославленный дед, в настоящее время несет службу в органах внутренних дел. Именно им было отдано почетное право открыть мемориальную доску.Поликарп Лаптев проработал в пожарной части более 30 лет. На протяжении всей службы в органах внутренних дел и до последних дней жизни пропагандировал динамовское движение, физическую культуру и спорт. Уникальный человек, он, наряду с добросовестным выполнением должностных обязанностей, сумел добиться высоких спортивных результатов по более чем десяти видам спорта. В том числе, в первенствах Сибири и Дальнего Востока, а также чемпионатах РСФСР и СССР, завоевав за спортивную карьеру 98 золотых, 19 серебряных и 11 бронзовых медалей.Память именитого динамовца присутствующие почтили минутой молчания, к мемориальной доске были возложены цветы. В завершение митинга заместитель председателя Совета ветеранов регионального МВД Семен Коновалов прочёл посвященное выдающемуся коллеге авторское стихотворение.Поликарп Лаптев родился 28.02.1930 года. Всю свою жизнь он посвятил спорту. В 1943 году, когда ему исполнилось 13 лет, он впервые встал на лыжи, а уже через год принял участие в республиканских соревнованиях по лыжам среди производственных коллективов и победил в них. Это была его первая спортивная и далеко не последняя победа.Получив в 1950 году водительские права, Поликарп Лаптев работал водителем, а позже, заняв должность инспектора в автомобильном управлении, стал тренировать команду автомобилистов. Лаптев добился больших успехов в автомобильном многоборье в составе сборной команды Бурятской АССР.В 1968 году его приняли водителем в пожарную часть МВД Бурятии, где он проработал более 30 лет. Именно там начался большой спортивный «динамовский» путь.Поликарп Лаптев - кандидат в мастера спорта по боксу, биатлону, ГТО, автомногоборью, гребле и военному многоборью. Восьмикратный чемпион республики по боксу, 16-тикратный чемпион республики по биатлону, 16-тикратный чемпион Бурятского совета «Динамо» по лыжным гонкам, легкоатлетическому кроссу. За годы работы в пожарной охране Поликарп Лаптев становился победителем и призёром соревнований по различным видам спорта более 160 раз.Он награжден нагрудными знаками «Ветеран спорта», «Ветеран ДОСААФ», «Ветеран труда», грамотами Президиума Верховного Совета СССР, знаком «Отличник пожарной охраны», медалью маршала Жукова. Имел звание «Заслуженный работник физической культуры Бурятии», являлся «Почетным Динамовцем».Ушел из жизни 14 июля 2016 года.Фото: МВД Бурятии