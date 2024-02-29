В Улан-Удэ готовятся к масштабному ремонту дворов

В этом году в Улан-Удэ по проекту «1000 дворов на Дальнем Востоке» на семи дворовых территориях в военных городках построят мини-парки для всех возрастов: четыре площадки в мкрн Сосновый бор, две – на ст. Дивизионная, одну – в мкрн Звездный. Эти дворы объединяет то, что в каждом есть общая площадка на несколько домов, сообщили в Комитете городского хозяйства.– Подрядная организация, которая будет заниматься благоустройством определена. Они ведут подготовительную работу. Работы стартуют в апреле, а завершиться они должны к 1 октября. Мы проверили территории будущих дворов. В мкрн Сосновый бор по ул. Маргелова, 22 на пустыре построим универсальную площадку. Дали указание подрядчику сохранить все деревья, – сказал после осмотра территорий Сергей Гашев, заммэра – председатель Комитета городского хозяйства.Помимо этого двора, мини-парки обустроят в мкрн Сосновый бор по ул. Маргелова, 25, Жукова, 5, Жукова, 15, в мкрн Звездный – по ул. Ясная, 26, на ст. Дивизионная – Первый участок, 545, Третий участок, 790.Всего с 2022 года по масштабному проекту реновации дворов в населенных пунктах Дальнего Востока по поручению полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева в Улан-Удэ благоустроено 19 дворов в трех районах города.