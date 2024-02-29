В Бурятии открыли памятную доску в честь ветеранов полиции, погибших на СВО

На торжественной церемонии в Кабанском районе состоялось открытие мемориальной доски в память о погибших ветеранах отдела полиции - капитана полиции в отставке Виктора Сергеевича Димова и капитана милиции в отставке Юрия Ивановича Каширихина. Это событие собрало множество людей, включая родственников погибших, сотрудников районного отдела полиции и местных жителей.С вступительным словом выступил начальник Отдела МВД Росси по Кабанскому району полковник полиции Анатолий Горбик. «Юрий Каширихин и Виктор Димов известны своей неукоснительной преданностью службе. Их жертвенность и отвага в ходе СВО остались в памяти всех, кто знал этих отважных мужчин».Капитан полиции в остатке Виктор Димов отдал службе в органах внутренних дел 12 лет в должности участкового уполномоченного полиции. В сентябре 2022 года был мобилизован.Юрий Каширихин ушел на заслуженный отдых в звании капитана милиции в отставке, отслужив 23 года. Он прошел путь от полицейского патрульно-постовой службы до начальника изолятора временного содержания подозреваемых и обвиняемых. В июне 2023 года заключил контракт и отправился защищать Родину.Указом Президента России Владимира Путина за проявленные мужество и героизм при выполнении воинского долга Юрий Каширихин и Виктор Димов награждены Орденами Мужества посмертно.К собравшимся также обратился ветеран органов внутренних дел районного отдела полиции подполковник милиции в отставке Владимир Серафимович Оглоблин. «Сегодня мы почтили память двух отважных мужчин, Юрия Каширихина и Виктора Димова. Их подвиг и самоотверженность останутся в наших сердцах навсегда!», - отметил Владимир Серафимович.Почетное право открыть мемориальную доску было предоставлено брату Юрия Каширихина – Алексею.Присутствующие почтили память героев минутой молчания и возложили цветы к мемориальной доске.