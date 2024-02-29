Общество 29.02.2024 в 13:19

В Бурятии открыли памятную доску в честь ветеранов полиции, погибших на СВО

Присутствующие почтили память героев минутой молчания
A- A+
Текст: Ольга Лазарева
В Бурятии открыли памятную доску в честь ветеранов полиции, погибших на СВО
На торжественной церемонии в Кабанском районе состоялось открытие мемориальной доски в память о погибших ветеранах отдела полиции - капитана полиции в отставке Виктора Сергеевича Димова и капитана милиции в отставке Юрия Ивановича Каширихина. Это событие собрало множество людей, включая родственников погибших, сотрудников районного отдела полиции и местных жителей.

С вступительным словом выступил начальник Отдела МВД Росси по Кабанскому району полковник полиции Анатолий Горбик. «Юрий Каширихин и Виктор Димов известны своей неукоснительной преданностью службе. Их жертвенность и отвага в ходе СВО остались в памяти всех, кто знал этих отважных мужчин».

Капитан полиции в остатке Виктор Димов отдал службе в органах внутренних дел 12 лет в должности участкового уполномоченного полиции. В сентябре 2022 года был мобилизован.

Юрий Каширихин ушел на заслуженный отдых в звании капитана милиции в отставке, отслужив 23 года. Он прошел путь от полицейского патрульно-постовой службы до начальника изолятора временного содержания подозреваемых и обвиняемых. В июне 2023 года заключил контракт и отправился защищать Родину.

Указом Президента России Владимира Путина за проявленные мужество и героизм при выполнении воинского долга Юрий Каширихин и Виктор Димов награждены Орденами Мужества посмертно.

К собравшимся также обратился ветеран органов внутренних дел районного отдела полиции подполковник милиции в отставке Владимир Серафимович Оглоблин. «Сегодня мы почтили память двух отважных мужчин, Юрия Каширихина и Виктора Димова. Их подвиг и самоотверженность останутся в наших сердцах навсегда!», - отметил Владимир Серафимович.

Почетное право открыть мемориальную доску было предоставлено брату Юрия Каширихина – Алексею.

Присутствующие почтили память героев минутой молчания и возложили цветы к мемориальной доске.

Теги
общество

Все новости

С начала года улан-удэнцы отдали мошенникам 65 млн рублей
29.02.2024 в 13:43
В Бурятии стройфирма огородила котлован старыми шпалами
29.02.2024 в 13:39
Военнослужащему из Бурятии досрочно присвоили звание капитана
29.02.2024 в 13:31
Военнослужащему из Бурятии досрочно присвоили звание капитана
29.02.2024 в 13:31
В Бурятии открыли памятную доску в честь ветеранов полиции, погибших на СВО
29.02.2024 в 13:19
В Улан-Удэ готовятся к масштабному ремонту дворов
29.02.2024 в 12:59
В Бурятии население понесло вклады
29.02.2024 в 12:57
В Бурятии задержали похитителя «умной» колонки
29.02.2024 в 12:43
В Улан-Удэ увековечили память «Почетного Динамовца»
29.02.2024 в 12:19
В Бурятии прокуратура заставила районные власти чистить улицы
29.02.2024 в 11:36
ЗУРХАЙ
с 28 февраля по 5 марта

Читайте также
В Бурятии стройфирма огородила котлован старыми шпалами

Тем самым застройщик создал угрозу для экологии

29.02.2024 в 13:39
Военнослужащему из Бурятии досрочно присвоили звание капитана
Кроме того, старший лейтенант Артем Кузнецов награжден медалью Суворова
29.02.2024 в 13:31
Военнослужащему из Бурятии досрочно присвоили звание капитана
Кроме того, старший лейтенант Артем Кузнецов награжден медалью Суворова
29.02.2024 в 13:31
В Улан-Удэ готовятся к масштабному ремонту дворов
На семи дворовых территориях построят мини-парки для всех возрастов
29.02.2024 в 12:59
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru