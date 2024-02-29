Общество 29.02.2024 в 13:31
Военнослужащему из Бурятии досрочно присвоили звание капитана
Кроме того, старший лейтенант Артем Кузнецов награжден медалью Суворова
Текст: Ольга Лазарева
Военнослужащий Артем Кузнецов соединения управления ВВО, дислоцированного в Республике Бурятия, участвует в специальной военной операции с июня 2022 года.
Профессионализм капитана Артема Кузнецова позволил организовывать связь и своевременно устранять неисправности, возникавшие при работе на средствах связи в боевой обстановке.
За самоотверженность при выполнении боевых задач старший лейтенант Кузнецов Артем Васильевич награжден государственной наградой – медалью Суворова.
За личное мужество старшему лейтенанту Кузнецову Артему Васильевичу приказом Министра обороны Российской Федерации, досрочно присвоено очередное воинское звание «КАПИТАН».
В настоящее время капитан Кузнецов продолжает выполнять задачи в зоне проведения специальной военной операции, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
Профессионализм капитана Артема Кузнецова позволил организовывать связь и своевременно устранять неисправности, возникавшие при работе на средствах связи в боевой обстановке.
За самоотверженность при выполнении боевых задач старший лейтенант Кузнецов Артем Васильевич награжден государственной наградой – медалью Суворова.
За личное мужество старшему лейтенанту Кузнецову Артему Васильевичу приказом Министра обороны Российской Федерации, досрочно присвоено очередное воинское звание «КАПИТАН».
В настоящее время капитан Кузнецов продолжает выполнять задачи в зоне проведения специальной военной операции, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
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