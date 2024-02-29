Военнослужащему из Бурятии досрочно присвоили звание капитана

Военнослужащий Артем Кузнецов соединения управления ВВО, дислоцированного в Республике Бурятия, участвует в специальной военной операции с июня 2022 года.Профессионализм капитана Артема Кузнецова позволил организовывать связь и своевременно устранять неисправности, возникавшие при работе на средствах связи в боевой обстановке.За самоотверженность при выполнении боевых задач старший лейтенант Кузнецов Артем Васильевич награжден государственной наградой – медалью Суворова.За личное мужество старшему лейтенанту Кузнецову Артему Васильевичу приказом Министра обороны Российской Федерации, досрочно присвоено очередное воинское звание «КАПИТАН».В настоящее время капитан Кузнецов продолжает выполнять задачи в зоне проведения специальной военной операции, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.