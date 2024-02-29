Общество 29.02.2024 в 13:39

В Бурятии стройфирма огородила котлован старыми шпалами

Тем самым застройщик создал угрозу для экологии

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Текст: Анастасия Величко
В Бурятии стройфирма огородила котлован старыми шпалами

Северобайкальский межрайонный природоохранный прокурор обратился в суд. В иске он просил понудить строительную фирму в срок до первого июня 2024 года устранить нарушения требований федерального законодательства, а именно - демонтировать отработанные железнодорожные шпалы, используемые в качестве опорных столбов ограждения земельного участка.

В ходе проверки выяснилось, что на земельном участке, переданным во временное владение застройщику в рамках договора под строительство многоквартирного дома, в качестве опорных столбов для ограждения используется 60 отработанных железнодорожных шпал. Площадь земельного участка составляет 4187 кв.м.

«В нарушение требований действующего законодательства застройщик допустил использование отработанной железнодорожной шпалы, которая относится к III классу опасности в границах г. Северобайкальск. Изложенное подтверждается актом выездного обследования объекта земельных отношений», - следует из материалов дела.

С целью устранения выявленных нарушений прокуратура в октябре минувшего года в адрес застройщика внесла представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Однако фирма выявленные нарушения так и не устранила.

«Незаконное использование отходов производства и потребления на земельном участке негативным образом влияет на состояние уникальной экологической системы озера Байкал, в связи с чем, нарушается закрепленные ст. 42 Конституции РФ право граждан на благоприятную окружающую среду и добровольно взятые Российской Федерацией международные обязательства по охране озера Байкал», - отмечается в деле.

Северобайкальский городской суд решил обязать компанию в срок до первого июня 2024 года демонтировать отработанные железнодорожные шпалы.


Фото: ru.freepik.com

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суд Северобайкальск шпалы стройка

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