Общество 29.02.2024 в 13:31

Военнослужащему из Бурятии досрочно присвоили звание капитана

Кроме того, старший лейтенант Артем Кузнецов награжден медалью Суворова
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Текст: Ольга Лазарева
Военнослужащему из Бурятии досрочно присвоили звание капитана
Военнослужащий Артем Кузнецов соединения управления ВВО, дислоцированного в Республике Бурятия, участвует в специальной военной операции  с июня 2022 года.

Профессионализм капитана Артема Кузнецова позволил  организовывать связь и своевременно устранять неисправности, возникавшие при работе на средствах связи в боевой обстановке.

За самоотверженность при выполнении боевых задач старший лейтенант Кузнецов Артем Васильевич награжден государственной наградой – медалью Суворова.

За личное мужество старшему лейтенанту Кузнецову Артему Васильевичу приказом Министра обороны Российской Федерации, досрочно присвоено очередное воинское звание «КАПИТАН».

В настоящее время капитан Кузнецов продолжает выполнять задачи в зоне проведения специальной военной операции, сообщает пресс-служба Восточного военного округа. 
 

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