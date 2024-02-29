В отдаленные поселки Баунтовского района Бурятии будет летать самолет

С мая по ноябрь в период отсутствия автомобильного сообщения для жителей поселков Баунтовского района откроется авиасообщение. Как сообщили в Минтрансе Бурятии, летать по району будет авиакомпания «Аэропром» на самолете АН-2. Благодаря субсидированию из республиканского бюджета стоимость перелета в одну сторону для одного пассажира составит 3750 рублей (Усть-Джилинда - Варваринский), 2500 рублей (Варваринский - Багдарин) и 3750 рублей (Багдарин - Уакит).«Транспортное сообщение с отдаленными селами Баунтовского района осуществляется только по зимней дороге, в морозы болотистая местность промерзает и появляется возможность проехать. Поэтому одной из важных задач для нас является обеспечение жителей транспортной доступностью на весенний период. Так, ежегодно из республиканского бюджета выделяются средства на субсидирование местных авиаперевозок. В этом году на эти цели выделено 4,9 млн. рублей», - сообщил министр транспорта Бурятии Александр Гоге.Фото: «Номер один»