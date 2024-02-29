Общество 29.02.2024 в 14:16

В отдаленные поселки Баунтовского района Бурятии будет летать самолет

Перевозку пассажиров просубсидируют из бюджета
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В отдаленные поселки Баунтовского района Бурятии будет летать самолет
С мая по ноябрь в период отсутствия автомобильного сообщения для жителей поселков Баунтовского района откроется авиасообщение. Как сообщили в Минтрансе Бурятии, летать по району будет авиакомпания «Аэропром» на самолете АН-2. Благодаря субсидированию из республиканского бюджета стоимость перелета в одну сторону для одного пассажира составит 3750 рублей (Усть-Джилинда - Варваринский), 2500 рублей (Варваринский - Багдарин) и 3750 рублей (Багдарин - Уакит).

«Транспортное сообщение с отдаленными селами Баунтовского района осуществляется только по зимней дороге, в морозы болотистая местность промерзает и появляется возможность проехать. Поэтому одной из важных задач для нас является обеспечение жителей транспортной доступностью на весенний период. Так, ежегодно из республиканского бюджета выделяются средства на субсидирование местных авиаперевозок. В этом году на эти цели выделено 4,9 млн. рублей», - сообщил министр транспорта Бурятии Александр Гоге.

Фото: «Номер один»
Теги
авиация

Все новости

В Улан-Удэ активно очищают крыши от снега и сосулек
29.02.2024 в 15:14
Улан-удэнец купил фирму за три миллиона, но деньги продавцу так и не отдал
29.02.2024 в 15:00
На Байкале установили рекорд страны
29.02.2024 в 14:43
Улан-удэнский ловелас выбрал золото вместо любви
29.02.2024 в 14:41
В отдаленные поселки Баунтовского района Бурятии будет летать самолет
29.02.2024 в 14:16
Ветеран СВО завоевал «бронзу» на чемпионате мира по стрельбе из лука
29.02.2024 в 14:14
С начала года улан-удэнцы отдали мошенникам 65 млн рублей
29.02.2024 в 13:43
В Бурятии стройфирма огородила котлован старыми шпалами
29.02.2024 в 13:39
Военнослужащему из Бурятии досрочно присвоили звание капитана
29.02.2024 в 13:31
В Бурятии открыли памятную доску в честь ветеранов полиции, погибших на СВО
29.02.2024 в 13:19
ЗУРХАЙ
с 28 февраля по 5 марта

Читайте также
Ветеран СВО завоевал «бронзу» на чемпионате мира по стрельбе из лука
Цыден Генинов выступал в составе сборной Вооруженных сил России
29.02.2024 в 14:14
В Бурятии стройфирма огородила котлован старыми шпалами

Тем самым застройщик создал угрозу для экологии

29.02.2024 в 13:39
Военнослужащему из Бурятии досрочно присвоили звание капитана
Кроме того, старший лейтенант Артем Кузнецов награжден медалью Суворова
29.02.2024 в 13:31
В Бурятии открыли памятную доску в честь ветеранов полиции, погибших на СВО
Присутствующие почтили память героев минутой молчания
29.02.2024 в 13:19
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru