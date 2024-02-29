Жителей Улан-Удэ приглашают бесплатно проверить свое здоровье

Горожан приглашают бесплатно проверить свое здоровье. В улан-удэнских Центрах здоровья вас ждут:- Бесплатное комплексное обследование;- Прием диетолога, психолога, стоматолога-гигиениста, пульмонолога, оптометриста, кардиолога и терапевта;- Составление индивидуальной карты здоровья;- Обучение методам профилактики заболеваний.Прием ведется по предварительной записи.Как можно записаться?- Оформить приём через портал Госуслуги;- В отделах регистратуры по адресам: ул. Жердева, 100, ул. Советская, 32Б.Запись по телефону: 377-300.При себе иметь: полис ОМС, паспорт, СНИЛС.