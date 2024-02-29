Общество 29.02.2024 в 15:20

Жителей Улан-Удэ приглашают бесплатно проверить свое здоровье

Горожанам доступно комплексное обследование, прием психолога, стоматолога и терапевта
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Текст: Ольга Лазарева
Жителей Улан-Удэ приглашают бесплатно проверить свое здоровье
Горожан приглашают бесплатно проверить свое здоровье. В улан-удэнских Центрах здоровья вас ждут:

- Бесплатное комплексное обследование;
- Прием диетолога, психолога, стоматолога-гигиениста, пульмонолога, оптометриста, кардиолога и терапевта;
- Составление индивидуальной карты здоровья;
- Обучение методам профилактики заболеваний.

Прием ведется по предварительной записи.

Как можно записаться?

- Оформить приём через портал Госуслуги;
- В отделах регистратуры по адресам: ул. Жердева, 100, ул. Советская, 32Б.

Запись по телефону: 377-300. 

При себе иметь: полис ОМС, паспорт, СНИЛС.

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