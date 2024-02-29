Жителям Улан-Удэ произвели перерасчет оплаты за «коммуналку» на общую сумму свыше 17 млн рублей

Жителям произведен перерасчет размера платы за коммунальные услуги на общую сумму свыше 17 млн 800 тысяч рублей по итогам проверок исполнения предписаний об устранении выявленных нарушений, которые выданы управляющим компаниям, ТСЖ, ресурсоснабжающим организациям. Из них за неправомерное доначисление платы за отопление, произведенное при ежегодных корректировках – более 8 млн 400 тысяч рублей, за некачественное предоставление коммунальных услуг – свыше 3 млн 800 тысяч рублей, сообщили в Управлении муниципальной жилищной инспекции.Обращения горожан в 2023 году в основном касались нарушения правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, а также порядка расчета внесения платы за жилищно-коммунальные услуги. По заявлениям от жителей проведено более 1700 проверок, что в два раза больше, чем в 2022 году.В ходе проверок выявили более одной тысячи нарушений в деятельности ресурсоснабжающих организаций и ТСЖ, а также управляющих организаций. В большей части случаев были нарушены правила технической эксплуатации и ремонта жилищного фонда – 760 выявленных нарушений.По установленным фактам правонарушений в уполномоченные органы направлено 202 материала для составления протоколов об административных правонарушениях. По результатам рассмотрения материалов проверок Госстройжилнадзором, административными комиссиями районов города наложено штрафов на общую сумму свыше 1 млн 500 тысяч рублей.Также в результате контрольно-надзорных мероприятий выдали 339 предостережений управляющим компаниям и ТСЖ о возможных нарушениях требований действующего законодательства, и 180 предписаний об устранении нарушений закона.