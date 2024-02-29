Первые жильцы центра Улан-Удэ подписали договоры на переселение

Первые четыре семьи из домов, подлежащих расселению из центра Улан-Удэ в рамках программы Комплексного развития территорий, подписали договор мены и готовятся к переселению в новые квартиры. Напомним, в скором времени старые дома в центральной части города пойдут под снос. А на месте устаревшей застройки возведут новую современную инфраструктуру.В декабре прошлого года застройщиком были определены первые площадки в центре города под строительство школы на 760 мест. Чтобы возвести новый объект, под расселение определили дома по улицам Банзарова, Смолина и Кузнечная.«Чтобы построить школу предстоит расселить 79 квартир и 7 индивидуальных жилых домов. Это достаточно сложная задача, учитывая то, что рынок жилья в нашем городе не большой. Тем не менее, стараемся подбирать для жителей уникальные квартиры в чистовой отделке, которые соответствуют всем требованиям, и чтобы обязательно нравились гражданам. Сейчас еще порядка 50 квартир уже подобрано, и специалисты готовят все необходимые документы», - рассказал начальник Управления комплексного развития территорий Зана Тумуров.Прежде чем, заключить договор проходит большая работа: специалисты Управления комплексного развития территорий совместно с представителями компании «Пик Байкал» проверяют жилье на соответствие всем требованиям, и только после этого собственники могут подписать договор.«Договор заключается четырехсторонний. Сторонами являются собственник, который продает свою квартиру, гражданин, который переселяется в новые условия, а также «Пик Байкал» и наше учреждение. Мы сторона, которая несет гарантию за то, что сделка совершается согласно постановлению правительства», - добавил Зана Тумуров.Что касается жителей, которые уже подписали договоры на переселение, то сейчас проходит процедура перехода права собственности на квартиры от продавца к застройщику, затем от застройщика к новому собственнику. По времени этот процесс займет около недели. После чего договор вступит в силу, и жители смогут переезжать в новое жилье.Фото: Управление комплексного развития территорий