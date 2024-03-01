Общество 01.03.2024 в 06:00
В Бурятии уберут дорожные камеры, установленные лишь ради штрафов
Эксперты полагают, что порядок с дорожными камерами пора наводить решительно
Текст: Дмитрий Родионов
В республике по поручению Генпрокуратуры в ближайшее время пройдут массовые проверки дислоцирования видеокамер, многие из которых нацелены на объем штрафов, а не на профилактику ДТП. Как отмечается на сайте ведомства, проверки пройдут по всей стране «в целях исключения фактов использования комплексов фото-, видеофиксации не по целевому назначению».
Штрафов на 343 млн
По данным ГИБДД, общее количество комплексов фото- и видеофиксации на дорогах в 2023 году выросло на 8,4%. Сейчас их в республике насчитывается 235 штук, в основном они расположены в Улан-Удэ. В 2023 году эти камеры весьма прилично пополнили бюджет региона: штрафов за нарушение правил ПДД наложено на 343 млн рублей. В целом за прошедший год средства автоматизированной фиксации нарушений ПДД ЦАФАП ГИБДД МВД оштрафовали водителей Бурятии почти полмиллиона раз - вынесено 477 тыс. постановлений.
Генпрокуратура регулярно выявляет по регионам нарушения в применении этих комплексов. По итогам проведенной в 2021 году проверки, как отмечает «Коммерсант», в ведомстве пришли к выводу, что комплексы часто применяются не для профилактики нарушений, а в целях получения «дополнительных доходов региональными органами власти и предпринимателями». А глава ГИБДД Михаил Черников также выступал с критикой по поводу «тотального» расширения систем фото-, видеофиксации, «наказание не должно стоять в основе», заявлял он. О ревизии мест установки камер Минтранс РФ говорил еще в 2019 году, но по факту системной проверки проведено не было. Теперь время настало.
Золото на дорогах
То, что комплексная проверка установленных в Бурятии дорожных камер необходима, «Номер один» сообщал еще два года назад. Ведь у самих дорожных камер зафиксированы нарушения прежде всего по местам их установки. Например, на трассе Улан-Удэ - Курумкан в районе турзоны «Пески» несколько лет назад с целью сбора денег был незаконно установлен знак «Начало населенного пункта» вместе с видеокамерой. Это позволило зарабатывать на штрафах миллионы рублей за год.
Это мешало автомобилистам двигаться с нормальной для региональной трассы скоростью в 90 км/час (на пустом месте ограничив ее 60 км). Водители многие годы «попадали» на штрафы, пока данный знак и видеокамеры не убрали. Причем это случилось лишь после возмущения общественника и подключения к процессу ликвидации «золотой» камеры «Номер один». Понадобилось и вмешательство прокуратуры, которая через суд добилась ликвидации доходной, но незаконной коммерческой точки.
Добавим, что в местности «Пески» ни до установки ограничивающего знака с камерой, ни после его ликвидации не зафиксировано ни одного крупного ДТП. А ведь именно принцип профилактики дорожно-транспортных происшествий ставился главной целью при установке «штрафных» видеокамер и знаков на местах с высокой аварийностью. Увы, у нас преобладают другие принципы - деньги любой ценой. Тем более что устанавливают и обслуживают дорожные камеры коммерческие организации, которые получают свой процент от собранных штрафов.
Все в частных руках
- Это огромный рынок, который чаще всего непрозрачный, там крутятся миллиарды рублей, видеокомплексы закупаются у одних структур, устанавливают и обслуживают их другие фирмы, которые получают приличный процент от собранных штрафов, - говорит улан-удэнский общественник Максим Лобышев.
Действительно, о схемах установки видеокамер чиновники предпочитают не распространяться, но зато об этих схемах, крайне распространенных в стране, поступает больше информации от работников прокуратуры. Например, бюджеты регионов получают не так-то много средств от оплачиваемых автомобилистами штрафов.
Еще в 2019 году «Коммерсант» сообщал, что в регионах установщики и «обслуживатели» видеокамер забирают более половины выписываемых штрафов. А, например, в Забайкальском крае «властям даже приходилось доплачивать частным компаниям (за девять месяцев 2018 года выплаты составили 134% от общей суммы собранных штрафов). Вряд ли ситуация кардинально улучшилась для бюджетов сегодня. Хотя для частных компаний, скорее всего, да. Число выписанных постановлений о штрафах ежегодно растет по всей стране.
- Думается, в Бурятии проверяющие будут акцентировать свое внимание на те камеры, на которые поступают жалобы, а также там, где коммерческие камеры работают только в одну сторону - на карманы владельцев. Там же, где хорошо пополняется бюджет, их трогать не будут, - убежден Максим Лобышев. - Кстати, они после ревизии могут под эту «лавочку» обновить устаревшие комплексы фото-, видеофиксации.
В том, что видеокамеры на дорогах ставят лишь с коммерческий целью, согласен и экс-депутат Народного Хурала Игорь Бобков.
- Недавно ездил в Кабанский район, так по дороге столько ограничителей скорости поставили и камер видеонаблюдения, что ехать просто невозможно по федеральной трассе, она перегружена, все кое-как плетутся за фурами, - возмущается он. - Причем нет никакой логики - зачастую по обеим сторонам дороги не живет никто, а камеры стоят. Зачем их выставляют там, где нет риска наезда?
Обошли соседей
Действительно, в Бурятии установлено слишком много дорожных видеокамер - 235. В Иркутской области их по состоянию на конец 2023 года - 203 штуки. При том, что протяженность, интенсивность и количество автомобилей у соседей в несколько раз выше. Чем объясняются подобные антирекорды?
Эксперт в области дорожной безопасности Саян Будаев полагает, что порядок с дорожными камерами пора наводить, причем решительно.
- Существующие камеры фото-, видеофиксации нередко ставятся не в местах высокой аварийности, а там, где имеется высокий трафик. Например, крайне неудачно установлен знак «Пешеходный переход» возле цветочного магазина на проспекте Автомобилистов, где ограничен обзор и водители часто получают штрафные постановления, фиксируемые с расположенной тут же дорожной камеры, - говорит эксперт. - Не оправдана и дорожная камера в районе СНТ «Колос», на выезде из Улан-Удэ. Зачем на федеральной трассе так ограничивать скорость? Зимой, например, там нет никакого движения пешеходов. Для чего тогда ограничивать движение на федеральной трассе, средняя скорость на которой и так заметно снизилась из-за наращивания дорожного трафика в связи с развитием восточного направления?
Ревизия назрела
Эксперты отмечают, что при прозрачной, тщательно выверенной работе систем автоматической фиксации нарушений главной целью должно оставаться снижение аварийности. Никаких манипуляций и «договорняков» при установке видеокамер в местах плотного потока автомобилей с целью создания очередной кормушки для коммерческих фирм быть не должно.
Кстати, 1 сентября 2024 года вступит в силу разработанный Минтрансом РФ закон, ужесточающий правила применения дорожных камер. Их предполагается устанавливать лишь на выделенных линиях, ремонтируемых участках дорог и участках с высокой аварийностью. Под ними понимается участок дороги протяженностью 200 метров в городской черте и 1000 метров на трассе. И где за год произошло три или более ДТП с пострадавшими.
Фото: «Номер один»
Штрафов на 343 млн
По данным ГИБДД, общее количество комплексов фото- и видеофиксации на дорогах в 2023 году выросло на 8,4%. Сейчас их в республике насчитывается 235 штук, в основном они расположены в Улан-Удэ. В 2023 году эти камеры весьма прилично пополнили бюджет региона: штрафов за нарушение правил ПДД наложено на 343 млн рублей. В целом за прошедший год средства автоматизированной фиксации нарушений ПДД ЦАФАП ГИБДД МВД оштрафовали водителей Бурятии почти полмиллиона раз - вынесено 477 тыс. постановлений.
Генпрокуратура регулярно выявляет по регионам нарушения в применении этих комплексов. По итогам проведенной в 2021 году проверки, как отмечает «Коммерсант», в ведомстве пришли к выводу, что комплексы часто применяются не для профилактики нарушений, а в целях получения «дополнительных доходов региональными органами власти и предпринимателями». А глава ГИБДД Михаил Черников также выступал с критикой по поводу «тотального» расширения систем фото-, видеофиксации, «наказание не должно стоять в основе», заявлял он. О ревизии мест установки камер Минтранс РФ говорил еще в 2019 году, но по факту системной проверки проведено не было. Теперь время настало.
Золото на дорогах
То, что комплексная проверка установленных в Бурятии дорожных камер необходима, «Номер один» сообщал еще два года назад. Ведь у самих дорожных камер зафиксированы нарушения прежде всего по местам их установки. Например, на трассе Улан-Удэ - Курумкан в районе турзоны «Пески» несколько лет назад с целью сбора денег был незаконно установлен знак «Начало населенного пункта» вместе с видеокамерой. Это позволило зарабатывать на штрафах миллионы рублей за год.
Это мешало автомобилистам двигаться с нормальной для региональной трассы скоростью в 90 км/час (на пустом месте ограничив ее 60 км). Водители многие годы «попадали» на штрафы, пока данный знак и видеокамеры не убрали. Причем это случилось лишь после возмущения общественника и подключения к процессу ликвидации «золотой» камеры «Номер один». Понадобилось и вмешательство прокуратуры, которая через суд добилась ликвидации доходной, но незаконной коммерческой точки.
Добавим, что в местности «Пески» ни до установки ограничивающего знака с камерой, ни после его ликвидации не зафиксировано ни одного крупного ДТП. А ведь именно принцип профилактики дорожно-транспортных происшествий ставился главной целью при установке «штрафных» видеокамер и знаков на местах с высокой аварийностью. Увы, у нас преобладают другие принципы - деньги любой ценой. Тем более что устанавливают и обслуживают дорожные камеры коммерческие организации, которые получают свой процент от собранных штрафов.
Все в частных руках
- Это огромный рынок, который чаще всего непрозрачный, там крутятся миллиарды рублей, видеокомплексы закупаются у одних структур, устанавливают и обслуживают их другие фирмы, которые получают приличный процент от собранных штрафов, - говорит улан-удэнский общественник Максим Лобышев.
Действительно, о схемах установки видеокамер чиновники предпочитают не распространяться, но зато об этих схемах, крайне распространенных в стране, поступает больше информации от работников прокуратуры. Например, бюджеты регионов получают не так-то много средств от оплачиваемых автомобилистами штрафов.
Еще в 2019 году «Коммерсант» сообщал, что в регионах установщики и «обслуживатели» видеокамер забирают более половины выписываемых штрафов. А, например, в Забайкальском крае «властям даже приходилось доплачивать частным компаниям (за девять месяцев 2018 года выплаты составили 134% от общей суммы собранных штрафов). Вряд ли ситуация кардинально улучшилась для бюджетов сегодня. Хотя для частных компаний, скорее всего, да. Число выписанных постановлений о штрафах ежегодно растет по всей стране.
- Думается, в Бурятии проверяющие будут акцентировать свое внимание на те камеры, на которые поступают жалобы, а также там, где коммерческие камеры работают только в одну сторону - на карманы владельцев. Там же, где хорошо пополняется бюджет, их трогать не будут, - убежден Максим Лобышев. - Кстати, они после ревизии могут под эту «лавочку» обновить устаревшие комплексы фото-, видеофиксации.
В том, что видеокамеры на дорогах ставят лишь с коммерческий целью, согласен и экс-депутат Народного Хурала Игорь Бобков.
- Недавно ездил в Кабанский район, так по дороге столько ограничителей скорости поставили и камер видеонаблюдения, что ехать просто невозможно по федеральной трассе, она перегружена, все кое-как плетутся за фурами, - возмущается он. - Причем нет никакой логики - зачастую по обеим сторонам дороги не живет никто, а камеры стоят. Зачем их выставляют там, где нет риска наезда?
Обошли соседей
Действительно, в Бурятии установлено слишком много дорожных видеокамер - 235. В Иркутской области их по состоянию на конец 2023 года - 203 штуки. При том, что протяженность, интенсивность и количество автомобилей у соседей в несколько раз выше. Чем объясняются подобные антирекорды?
Эксперт в области дорожной безопасности Саян Будаев полагает, что порядок с дорожными камерами пора наводить, причем решительно.
- Существующие камеры фото-, видеофиксации нередко ставятся не в местах высокой аварийности, а там, где имеется высокий трафик. Например, крайне неудачно установлен знак «Пешеходный переход» возле цветочного магазина на проспекте Автомобилистов, где ограничен обзор и водители часто получают штрафные постановления, фиксируемые с расположенной тут же дорожной камеры, - говорит эксперт. - Не оправдана и дорожная камера в районе СНТ «Колос», на выезде из Улан-Удэ. Зачем на федеральной трассе так ограничивать скорость? Зимой, например, там нет никакого движения пешеходов. Для чего тогда ограничивать движение на федеральной трассе, средняя скорость на которой и так заметно снизилась из-за наращивания дорожного трафика в связи с развитием восточного направления?
Ревизия назрела
Эксперты отмечают, что при прозрачной, тщательно выверенной работе систем автоматической фиксации нарушений главной целью должно оставаться снижение аварийности. Никаких манипуляций и «договорняков» при установке видеокамер в местах плотного потока автомобилей с целью создания очередной кормушки для коммерческих фирм быть не должно.
Кстати, 1 сентября 2024 года вступит в силу разработанный Минтрансом РФ закон, ужесточающий правила применения дорожных камер. Их предполагается устанавливать лишь на выделенных линиях, ремонтируемых участках дорог и участках с высокой аварийностью. Под ними понимается участок дороги протяженностью 200 метров в городской черте и 1000 метров на трассе. И где за год произошло три или более ДТП с пострадавшими.
Фото: «Номер один»