Общество 29.02.2024 в 17:36
Бурятскому бизнесу расскажут тонкости туристического дела
Текст: Иван Иванов
Школа экспорта РЭЦ проводит вебинар «Въездной туризм 2024», на котором эксперты расскажут об особенностях современного туристического сектора и о перспективных страновых направлениях. Мероприятие состоится 12 марта с 10:00 до 13:00 в формате ВКС.
На вебинаре Руководитель Центра компетенций по въездному туризму Российского союза туриндустрии Инна Глушкова расскажет о целевых странах для развития въездного туризма, об актуальной полетной программе, а также представит популярные виды отдыха и тенденции среди туристов из зарубежных стран. Помимо этого, Инна рассмотрит подготовку к эффективному выходу на зарубежные рынки, в том числе обучение как драйвер успешного выхода на иностранные рынки.
Кроме этого, на вебинаре выступят ведущие эксперты из туристической отрасли, в том числе Арина Несвит, руководитель диджитал-направления Digital-агентства Asia Pacific в Китае, Полина Рысакова, директор лаборатории изучения китайского туризма, эксперт кадрового агентства China Professionals, Илья Гургуцов, директор по маркетингу в World Express Tours Malaysia, Александра Бланко, директор по развитию туристических взаимоотношений между Россией и странами Ближнего Востока компании Hotels Key.
Спикеры расскажут о ключевых характеристиках портрета туриста из Китая, Малайзии, Индии и стран СНГ. Также страновые эксперты представят форматы и инструменты для продвижения туристических услуг на зарубежных рынках Китая, Малайзии, Индии, стран Арабского Востока и СНГ.
В заключительной части вебинара спикеры ответят на все интересующие участников вопросы.
Регистрация по ссылке до 11 марта.
Фото: «Номер один»
На вебинаре Руководитель Центра компетенций по въездному туризму Российского союза туриндустрии Инна Глушкова расскажет о целевых странах для развития въездного туризма, об актуальной полетной программе, а также представит популярные виды отдыха и тенденции среди туристов из зарубежных стран. Помимо этого, Инна рассмотрит подготовку к эффективному выходу на зарубежные рынки, в том числе обучение как драйвер успешного выхода на иностранные рынки.
Кроме этого, на вебинаре выступят ведущие эксперты из туристической отрасли, в том числе Арина Несвит, руководитель диджитал-направления Digital-агентства Asia Pacific в Китае, Полина Рысакова, директор лаборатории изучения китайского туризма, эксперт кадрового агентства China Professionals, Илья Гургуцов, директор по маркетингу в World Express Tours Malaysia, Александра Бланко, директор по развитию туристических взаимоотношений между Россией и странами Ближнего Востока компании Hotels Key.
Спикеры расскажут о ключевых характеристиках портрета туриста из Китая, Малайзии, Индии и стран СНГ. Также страновые эксперты представят форматы и инструменты для продвижения туристических услуг на зарубежных рынках Китая, Малайзии, Индии, стран Арабского Востока и СНГ.
В заключительной части вебинара спикеры ответят на все интересующие участников вопросы.
Регистрация по ссылке до 11 марта.
Фото: «Номер один»
Тегитуризм