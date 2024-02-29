Общество 29.02.2024 в 17:36

Бурятскому бизнесу расскажут тонкости туристического дела

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Текст: Иван Иванов
Бурятскому бизнесу расскажут тонкости туристического дела
Школа экспорта РЭЦ проводит вебинар «Въездной туризм 2024», на котором эксперты расскажут об особенностях современного туристического сектора и о перспективных страновых направлениях. Мероприятие состоится 12 марта с 10:00 до 13:00 в формате ВКС.

На вебинаре Руководитель Центра компетенций по въездному туризму Российского союза туриндустрии Инна Глушкова расскажет о целевых странах для развития въездного туризма, об актуальной полетной программе, а также представит популярные виды отдыха и тенденции среди туристов из зарубежных стран. Помимо этого, Инна рассмотрит подготовку к эффективному выходу на зарубежные рынки, в том числе обучение как драйвер успешного выхода на иностранные рынки.

Кроме этого, на вебинаре выступят ведущие эксперты из туристической отрасли, в том числе Арина Несвит, руководитель диджитал-направления Digital-агентства Asia Pacific в Китае, Полина Рысакова, директор лаборатории изучения китайского туризма, эксперт кадрового агентства China Professionals, Илья Гургуцов, директор по маркетингу в World Express Tours Malaysia, Александра Бланко, директор по развитию туристических взаимоотношений между Россией и странами Ближнего Востока компании Hotels Key.

Спикеры расскажут о ключевых характеристиках портрета туриста из Китая, Малайзии, Индии и стран СНГ. Также страновые эксперты представят форматы и инструменты для продвижения туристических услуг на зарубежных рынках Китая, Малайзии, Индии, стран Арабского Востока и СНГ.

В заключительной части вебинара спикеры ответят на все интересующие участников вопросы.

Регистрация по ссылке до 11 марта.

Фото: «Номер один»
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туризм

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