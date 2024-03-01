Военнослужащий из Бурятии награжден орденом Мужества

Гвардии младший сержант Ананда Дугаржапов в ходе наступления на одном из направлений в зоне СВО, в составе экипажа танка Т-72 совершил танковый прорыв через укрепленные и замаскированные позиции ВСУ, которые располагались в нескольких лесополосах. Несмотря на ожесточенное сопротивление противника, экипажу танка удалось прорваться на максимально возможное расстояние и нанести существенный урон живой силе боевиков. Дугаржапов лично определил местоположение одного из подразделений ВСУ и точным огнем уничтожил порядка 7 человек личного состава украинских войск.За мужество, самоотверженность и героизм, проявленные в ходе наступательных действий, гвардии младший сержант Дугаржапов Ананда Биликтуевич награжден Государственной наградой Российской Федерации – Орденом мужества. Помимо этого, также награжден не менее значимой Государственной наградой - Медалью за Отвагу, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.