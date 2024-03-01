Общество 01.03.2024 в 13:01

Военнослужащий из Бурятии награжден орденом Мужества

Ананда Дугаржапов совершил танковый прорыв через укрепленные и замаскированные позиции ВСУ
A- A+
Текст: Ольга Лазарева
Военнослужащий из Бурятии награжден орденом Мужества
Гвардии младший сержант Ананда Дугаржапов  в ходе наступления на одном из  направлений в зоне СВО, в составе экипажа танка Т-72 совершил танковый прорыв через укрепленные и замаскированные позиции ВСУ, которые располагались в нескольких лесополосах. Несмотря на ожесточенное сопротивление противника, экипажу танка удалось прорваться на максимально возможное расстояние и нанести существенный урон живой силе боевиков. Дугаржапов лично определил местоположение одного из подразделений ВСУ и точным огнем уничтожил порядка 7 человек личного состава украинских войск.

За мужество, самоотверженность и героизм, проявленные в ходе наступательных действий, гвардии младший сержант Дугаржапов Ананда Биликтуевич награжден Государственной наградой Российской Федерации – Орденом мужества. Помимо этого, также награжден не менее значимой Государственной наградой - Медалью за Отвагу, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

Теги
Общество

Все новости

Забайкалец и уроженец Бурятии награждены Георгиевским Крестом IV степени
01.03.2024 в 13:44
В Улан-Удэ бдительные граждане сообщают о пьяных водителях
01.03.2024 в 13:33
Военнослужащий из Бурятии награжден орденом Мужества
01.03.2024 в 13:01
В Бурятии убили участника спецоперации
01.03.2024 в 12:32
В Улан-Удэ задержали скрывшуюся от наказания убийцу
01.03.2024 в 11:37
Житель Улан-Удэ пырнул ножом собутыльника
01.03.2024 в 11:19
Прокуратура ускорила строителей детсада в Бурятии
01.03.2024 в 10:55
Чемпион по картингу из Бурятии погиб на спецоперации
01.03.2024 в 10:48
В Бурятии провели масштабную переоценку недвижимости
01.03.2024 в 10:38
В Улан-Удэ начнут благоустраивать площадь перед аэровокзалом
01.03.2024 в 10:26
ЗУРХАЙ
с 28 февраля по 5 марта

Читайте также
Забайкалец и уроженец Бурятии награждены Георгиевским Крестом IV степени
Два сержанта выполняют сложнейшие задачи по эвакуации и ремонту боевой и специальной техники группировки войск «Восток»
01.03.2024 в 13:44
Прокуратура ускорила строителей детсада в Бурятии
После визита прокурора работы на объекте активизировались
01.03.2024 в 10:55
Чемпион по картингу из Бурятии погиб на спецоперации
37-летний Базыр Пинхаев добровольно отправился в зону СВО
01.03.2024 в 10:48
В Бурятии провели масштабную переоценку недвижимости
Результаты определения кадастровой стоимости объектов применяются с 1 января 2024 года
01.03.2024 в 10:38
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru