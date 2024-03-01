Забайкалец и уроженец Бурятии награждены Георгиевским Крестом IV степени

Военнослужащие ремонтно-восстановительного батальона общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Забайкальском крае, - сержант Максим Ларионов и старший сержант Антон Кулаков с начала специальной военной операции выполняют задачи по эвакуации и ремонту боевой и специальной техники группировки войск «Восток».Действуя в составе группы с задачей эвакуации техники с передовой, военнослужащие неоднократно подвергались обстрелам со стороны ВСУ. Благодаря значительному боевому опыту и решительным действиям, при исполнении воинского долга, в условиях, сопряженных с риском для жизни, вся техника передовых подразделений группировки, вышедшая из строя, своевременно доставлялась в тыловой район и восстанавливалась в кратчайшие сроки. Всего руками военнослужащих было восстановлено свыше 50 единиц военной техники.За ратный труд и успешное выполнение боевых задач сержант Ларионов Максим Александрович и старший сержант Кулаков Антон Павлович удостоены высокой награды – знаком отличия ордена святого Георгия – Георгиевским Крестом IV степени.В настоящее время военнослужащие – специалисты подразделения технического обеспечения продолжают выполнять боевые задачи на одном из участков Южно-Донецкого направления, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.