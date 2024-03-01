Общество 01.03.2024 в 15:42

В Бурятии число алкомаркетов растет невероятными темпами

Точки появляются даже там, где раньше не было никакого покупательского трафика
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Текст: Дмитрий Родионов
В Бурятии число алкомаркетов растет невероятными темпами
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ходе визита в Улан-Удэ выразил озабоченность состоянием дел по алкоголизации населения. Число так называемых «наливаек» и специализированных алкогольных «магазинов у дома» выросло в Улан-Удэ десятикратно за два последних года.

За «беленькой»
 
В начале 2022 года в Улан-Удэ был открыт первый магазин ретейлера «Красное & Белое» из Челябинска, реализующий спиртное и объединяющий также сеть точек по продаже алкоголя «Бристоль». К концу года в Улан-Удэ было уже три десятка магазинов, сегодня их число приближается к 84. Столь ошеломляющий рост магазинов по продаже алкоголя удивил многих.

- Для алкоголизации населения необходимы два главных фактора - легкодоступность алкоголя и его цена. Так вот стоимость спиртного не так быстро растет, как другие продукты питания, кроме того, выпускается алкоголь с более мелкой фасовкой, что удешевляет покупаемое спиртное, - говорит экс-депутат Хурала Игорь Бобков.  - Что касается легкодоступности, то эти алкогольные точки появляются даже там, где раньше не было никакого покупательского трафика. Они сами формируют среду.

Не случайно прилетевший в Бурятию глава Минздрава РФ Михаил Мурашко целенаправленно заехал в Республиканский наркодиспансер (известную пятиэтажку в кварталах), что до него не делал ни один федеральный чиновник.
 
- Сегодня мы посетили с ведущими специалистами наркологический диспансер. Мы видим, что количество пациентов, стоящих на учете, велико. И, главное, что нас тревожит, это их неснижающееся количество и что даже молодежь получает стационарное лечение по поводу алкоголизма и наркомании, - отметил Мурашко.

Тем не менее те меры, которые предпринимают медики, все же дают определенный результат. Так, ежегодно снижается число больных с алкогольными психозами, а число стоящих на учете алкоголиков стабилизировалось на 8 тыс. человек.

Еще более позитивные сведения недавно обнародовала прокуратура республики. Так, если в 2021 году в республике число преступлений в состоянии алкогольного опьянения составило 4,8 тысячи, то в 2022 году - 3,8 тысячи. Сокращение на 20,8%. В 2023 году это число упало еще - до 3,5 тысяч.

Некому дебоширить

Столь кардинальное сокращение числа алкоголиков-преступников имеет свои причины. Прежде всего в 2022 году в Бурятии значительно уменьшилось число 20-летних молодых мужчин, в том числе из-за демографии (немногочисленное поколение,  рожденное  в 90-х годах). Не надо объяснять, что молодые мужчины гораздо чаще фигурируют в криминальных сводках, в отличие от женщин. А старшие возрастные группы мужчин именно весной 2022 года, сразу после того, как в республике отменили коронавирусные ограничения, уехали на заработки в другие регионы. Многие увезли туда и всю сопутствующую статистику. 

Добавим, что подписываются на тяжелые работы в других регионах, месяцами, а то годами не видя родные края, либо люди без семей, либо оказавшиеся в тяжелой жизненной ситуации. Это должники, алиментщики, выпивающие и др. Безусловно, среди уезжающих вахтовиков они не преобладают, но и этого контингента среди уехавших немало. И они могут менять статистику в том или ином регионе. Таким образом, в республике складывается парадоксальная ситуация: с одной стороны, мы видим рост доступности потребления алкоголя, а с другой - статистка показывает некое алкогольное оздоровление региона.

Бой пьяному сектору
 
Тем не менее борьба с алкоголизмом в Бурятии предстоит нешуточная, поскольку ситуация остается сложнейшая, на что указал чиновникам г-н Мурашко.

Властям давно пора ограничить распространение алкогольных магазинов, а также рюмочных в многоквартирных домах (так называемых «наливаек»). Тем более что федеральное законодательство теперь дает регионам больше свободы в регулировании «пьяного» сектора.  

Так, с марта 2024 года регионы смогут устанавливать требования о продаже слабоалкогольных напитков в ресторанах, барах и кафе, а также ограничивать время продажи алкоголя в общепитах, расположенных в многоквартирных домах.

Фото: «Номер один»
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