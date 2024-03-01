Общество 01.03.2024 в 15:44

Улан-удэнке пришла доставка с замороженными кремами для лица

Вернуть деньги обратно у покупательницы пока не получилось
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Текст: Ольга Лазарева
Улан-удэнке пришла доставка с замороженными кремами для лица
Жительница Улан-Удэ решила заказать косметические средства доставкой. Для этого она выбрала один из самых известных в стране магазинов косметики. Однако после оплаты товара, она была шокирована той посылкой, которую получила от продавца. 

«31.01.2024 была осуществлена доставка замерзшей до состояния льда косметики, из чего следуют сомнения по поводу их пригодности к использованию после разморозки — ведь температурные нормы хранения при перевозке не были соблюдены. Из-за резких смен температур все могло испортиться и через некоторое время средства расслоятся и утратят свои свойства. В тот же день оформила письменную претензию на сайте, приложила фотографии, продублировала заявку звонком и стала ждать 10 дней, как меня сориентировали на телефонной линии. 07.02.2024 на почту отправили бланк для возврата денежных средств, заявление было отправлено в тот же день» - пишет автор поста в паблике «Отзывы 03». 

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По словам покупательницы, спустя месяц после отправки заявления с жалобой, ответа по возврату или замене товара она так и не получила. 

Фото: паблик "Отзывы 03"
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