Общество 01.03.2024 в 16:38
Жители Бурятии пасут скот под носом у волков
Соседство сельхозживотных с хищниками сельчан, судя по всему, не пугает
Текст: Андрей Константинов
В Селенгинском районе Бурятии инспектор Бурприроднадзора зафиксировал безнадзорный выпас скота в местности Галтай.
«Скот пасется без присмотра прямо у естественных мест обитания диких животных, что является отличной доступной добычей для хищников. В этой местности зафиксированы следы волка. Просим владельцев следить за своим имуществом», - призвал он сельчан в вайбер-чате «Селенга-инфо.24/7».
Отметим, появление волков вблизи населенных пунктов Бурятии – не редкость. Так на днях на ст. Мишиха Кабанского района волк загрыз сидевшую на цепи собаку. Неделю назад сотрудники Бурприроднадзора застрелили бешеного волка в четырех километрах от села Унгуркуй. А в конце января на фермерской стоянке в Заиграевском районе волки атаковали стадо пасущихся коров.
Напомним, в 2023 году в Бурятии разрешили отстрелить 1230 волков. Однако по факту было добыто лишь 755 хищников, то есть всего чуть более 60% от разрешенной численности.
Фото: «Селенга-инфо.24/7»
«Скот пасется без присмотра прямо у естественных мест обитания диких животных, что является отличной доступной добычей для хищников. В этой местности зафиксированы следы волка. Просим владельцев следить за своим имуществом», - призвал он сельчан в вайбер-чате «Селенга-инфо.24/7».
Отметим, появление волков вблизи населенных пунктов Бурятии – не редкость. Так на днях на ст. Мишиха Кабанского района волк загрыз сидевшую на цепи собаку. Неделю назад сотрудники Бурприроднадзора застрелили бешеного волка в четырех километрах от села Унгуркуй. А в конце января на фермерской стоянке в Заиграевском районе волки атаковали стадо пасущихся коров.
Напомним, в 2023 году в Бурятии разрешили отстрелить 1230 волков. Однако по факту было добыто лишь 755 хищников, то есть всего чуть более 60% от разрешенной численности.
Фото: «Селенга-инфо.24/7»