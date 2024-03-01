Общество 01.03.2024 в 17:57
Жителей Бурятии напугала желтая вода
Вода, похожая на сточную, появилась возле лагеря на озере Щучье
Текст: Андрей Константинов
В вайбер-чате «Селенга-инфо.24/7» местные жители забили тревогу. Их смутила вода с характерным цветом, стекающая к озеру Щучье.
«Просим объяснить, что происходит при подъезде к оздоровительному лагерю «Родник» на озере Щучьем? Сточные воды залили лес и стекают к озеру. Грязная вода разливается все больше», - пожаловались они.
Однако, по словам директора лагеря, речь идет не о сточных водах, а о наледи.
«Перед въездом в оздоровительный лагерь «Родник» произошел розлив ручья и выход наледи», - пояснил он.
Эту версию подтвердил и заместитель руководителя администрации района по промышленности, инфраструктуре и ЖКХ Сергей Дамбаев.
«В связи с тем, что детский оздоровительный лагерь «Родник» находится на берегу озера Щучье, вокруг него располагаются множество ручейков и грунтовых вод, впадающих в озеро. При промерзании их русел или грунта вода пробивается на поверхность, и образуются наледи. К сожалению, лесистая местность не позволяет создавать грунтовые валы или прочищать русла этих речушек и эффективно бороться с этим природным явлением», - рассказал он.
Чиновник также сообщил, что в ближайшее время будут проведены работы по зачистке наледи.
Фото: «Селенга-инфо.24/7»
«Просим объяснить, что происходит при подъезде к оздоровительному лагерю «Родник» на озере Щучьем? Сточные воды залили лес и стекают к озеру. Грязная вода разливается все больше», - пожаловались они.
Однако, по словам директора лагеря, речь идет не о сточных водах, а о наледи.
«Перед въездом в оздоровительный лагерь «Родник» произошел розлив ручья и выход наледи», - пояснил он.
Эту версию подтвердил и заместитель руководителя администрации района по промышленности, инфраструктуре и ЖКХ Сергей Дамбаев.
«В связи с тем, что детский оздоровительный лагерь «Родник» находится на берегу озера Щучье, вокруг него располагаются множество ручейков и грунтовых вод, впадающих в озеро. При промерзании их русел или грунта вода пробивается на поверхность, и образуются наледи. К сожалению, лесистая местность не позволяет создавать грунтовые валы или прочищать русла этих речушек и эффективно бороться с этим природным явлением», - рассказал он.
Чиновник также сообщил, что в ближайшее время будут проведены работы по зачистке наледи.
Фото: «Селенга-инфо.24/7»
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