Жителей Бурятии напугала желтая вода

В вайбер-чате «Селенга-инфо.24/7» местные жители забили тревогу. Их смутила вода с характерным цветом, стекающая к озеру Щучье.«Просим объяснить, что происходит при подъезде к оздоровительному лагерю «Родник» на озере Щучьем? Сточные воды залили лес и стекают к озеру. Грязная вода разливается все больше», - пожаловались они.Однако, по словам директора лагеря, речь идет не о сточных водах, а о наледи.«Перед въездом в оздоровительный лагерь «Родник» произошел розлив ручья и выход наледи», - пояснил он.Эту версию подтвердил и заместитель руководителя администрации района по промышленности, инфраструктуре и ЖКХ Сергей Дамбаев.«В связи с тем, что детский оздоровительный лагерь «Родник» находится на берегу озера Щучье, вокруг него располагаются множество ручейков и грунтовых вод, впадающих в озеро. При промерзании их русел или грунта вода пробивается на поверхность, и образуются наледи. К сожалению, лесистая местность не позволяет создавать грунтовые валы или прочищать русла этих речушек и эффективно бороться с этим природным явлением», - рассказал он.Чиновник также сообщил, что в ближайшее время будут проведены работы по зачистке наледи.Фото: «Селенга-инфо.24/7»