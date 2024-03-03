В Бурятии после продолжительной болезни умерла Елена Давыдова

1 марта 2024 года после продолжительной болезни ушла из жизни Давыдова Елена Валерьевна – заведующая кабинетом технической информации на станции Улан-Удэ. В прошлом – в течение многих лет пресс-секретарь Улан-Удэнского отделения дороги.Церемония прощания состоится завтра, 4 марта, в ДК Железнодорожников, с 12-13 часов.