Восстановление в родительских правах

Вопрос: «В связи с судимостью был лишен родительских прав в отношении несовершеннолетнего сына. Могу ли я восстановить свои права на воспитание сына?»

Максим П.

Российское семейное законодательство предусматривает возможность восстановления родительских прав, о чем сообщается в ст. 72 Семейного кодекса РФ.

В первую очередь, должны возникнуть основания для восстановления в родительских правах, то есть быть исключены те обстоятельства, которые привели к лишению родительских прав.

Процедура восстановления родительских прав осуществляется в судебном порядке, поэтому потребуется документальное подтверждение отсутствия тех обстоятельств, которые ранее способствовали лишению родительских прав.

Чаще всего от родителя, желающего восстановить свои права, требуют медицинские справки об излечении алкоголизма, наркомании или психического заболевания, характеристики от участкового, справки с места работы, характеристики от соседей и коллег.

Для восстановления родительских прав необходимо обратиться в суд. Но не менее, чем через шесть месяцев после вступления в силу акта о лишении родительских прав.

Исковое заявление о восстановлении в родительских правах подается в районный суд по месту жительства или пребывания ребенка, ответчиком указываются второй родитель, опекун или детская организация.

Участие в судебном процессе необходимо принимать лично. Важно помнить, что суд учтет мнение ребенка старше 10 лет. Если он против возвращения родительских прав, то в иске о восстановлении родительских прав будет отказано.

Если ребенок к моменту рассмотрения иска достигнет возраста совершеннолетия, в удовлетворении иска суд тоже откажет. Если суд отказал в восстановлении родительских прав, истец имеет право подать апелляцию в вышестоящую инстанцию.