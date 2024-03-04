Общество 04.03.2024 в 09:00

Восстановление в родительских правах

Как это сделать?
A- A+
Текст: Номер один
Восстановление в родительских правах
Pixabay

Вопрос: «В связи с судимостью был лишен родительских прав в отношении несовершеннолетнего сына. Могу ли я восстановить свои права на воспитание сына?» 

Максим П.

Российское семейное законодательство предусматривает возможность восстановления родительских прав, о чем сообщается в ст. 72 Семейного кодекса РФ.

В первую очередь, должны возникнуть основания для восстановления в родительских правах, то есть быть исключены те обстоятельства, которые привели к лишению родительских прав.

Процедура восстановления родительских прав осуществляется в судебном порядке, поэтому потребуется документальное подтверждение отсутствия тех обстоятельств, которые ранее способствовали лишению родительских прав.

Чаще всего от родителя, желающего восстановить свои права, требуют медицинские справки об излечении алкоголизма, наркомании или психического заболевания, характеристики от участкового, справки с места работы, характеристики от соседей и коллег.

Для восстановления родительских прав необходимо обратиться в суд. Но не менее, чем через шесть месяцев после вступления в силу акта о лишении родительских прав.

Исковое заявление о восстановлении в родительских правах подается в районный суд по месту жительства или пребывания ребенка, ответчиком указываются второй родитель, опекун или детская организация.

Участие в судебном процессе необходимо принимать лично. Важно помнить, что суд учтет мнение ребенка старше 10 лет. Если он против возвращения родительских прав, то в иске о восстановлении родительских прав будет отказано.

Если ребенок к моменту рассмотрения иска достигнет возраста совершеннолетия, в удовлетворении иска суд тоже откажет. Если суд отказал в восстановлении родительских прав, истец имеет право подать апелляцию в вышестоящую инстанцию.

 

 

 

Теги
справбюро

Все новости

«Вкусная, как из Байкала»
04.03.2024 в 09:09
Восстановление в родительских правах
04.03.2024 в 09:00
Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании обстоятельств гибели детей при пожаре
03.03.2024 в 18:16
Школьным конфликтом в Северобайкальске заинтересовалась прокуратура
03.03.2024 в 17:42
В Бурятии сгорела котельная дома и гараж
03.03.2024 в 17:19
В ходе специальной военной операции погиб житель Иволгинского района
03.03.2024 в 15:24
В Бурятии ищут бывших мигрантов, уклоняющихся от военной службы
03.03.2024 в 15:07
В Бурятии учитель физкультуры ударил школьника
03.03.2024 в 14:42
В Бурятии после продолжительной болезни умерла Елена Давыдова
03.03.2024 в 13:21
В Бурятии таксист уснул за рулем и врезался в столб
03.03.2024 в 12:57
ЗУРХАЙ
с 28 февраля по 5 марта

Читайте также
«Вкусная, как из Байкала»
Глава Бурятии попробовал в Тапхаре очищенную на новой станции воду
04.03.2024 в 09:09
В Бурятии ищут бывших мигрантов, уклоняющихся от военной службы
Во время рейдов в г. Кяхте и Улан-Удэ особое внимание уделено таксопаркам и рынкам  
03.03.2024 в 15:07
В Бурятии после продолжительной болезни умерла Елена Давыдова
Долгое время она работала пресс-секретарем улан-удэнского отделения ВСЖД
03.03.2024 в 13:21
В Улан-Удэ силовики семь месяцев проверяют работу строителя теплотрассы
Но решение о возбуждении уголовного дела пока не принято
03.03.2024 в 08:00
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru