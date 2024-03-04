В Бурятии оператора связи оштрафовали за звонок мошенника

Прокуратура Бурятии выявила нарушение в сфере соблюдения законодательства о связи.Как рассказали в надзорном ведомстве, в июле 2023 года жительнице села Тарбагатай поступил телефонный звонок от человека, который представился сотрудником правоохранительного органа. Он сообщил, что кто-то пытался оформить на имя женщины кредит. После чего обманным путем вынудил сельчанку оформить кредитный договор на 179 тыс. рублей, которые она затем перевела неустановленному лицу.«Телефонный звонок абоненту поступил с использованием подменного номера, но оператор связи в нарушение законодательства не предпринял меры по блокировке вызова. В связи с этим организация привлечена к административной ответственности по ч. 2 ст. 13.2.1 КоАП РФ (неисполнение оператором связи обязанности по прекращению оказания услуг связи по пропуску трафика в свою сеть связи). Суд назначил юридическому лицу штраф в размере 600 тыс. рублей», - сообщили в прокуратуре.Постановление суда еще не вступило в законную силу.Фото: «Номер один»