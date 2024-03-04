Общество 04.03.2024 в 09:46

В Бурятии общагу для студентов уплотнили до невозможности

Каждому обучающемуся досталось менее 3,5 кв.м жилплощади
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии общагу для студентов уплотнили до невозможности
Прокуратура Заиграевского района Бурятии выявила нарушения законодательства в сфере образования.

«Установлено, что в общежитии Республиканского межотраслевого техникума для проживающих студентов не обеспечена норма жилой площади. Так, в помещении общей жилой площадью 216 кв.м. проживают 63 учащихся, что составляет менее 3,5 кв.м на одного человека», - сообщили в надзорном ведомстве.

В связи с этим прокурор района обратился в суд с иском к министерству образования республики и образовательной организации. Он потребовал обеспечить учащихся жилыми помещениями в общежитии в соответствии установленными требованиями.

Заиграевский райсуд иск прокурора удовлетворил. Решение еще не вступило в законную силу.

Фото: «Номер один»
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