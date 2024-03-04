Общество 04.03.2024 в 09:58
В Бурятии лошадь родила возле налоговой инспекции
Хозяина животного просят откликнуться
Текст: Андрей Константинов
В Закаменске лошадь ожеребилась прямо во дворе здания налоговой инспекции, сообщает «вайбер-чат» «Закамна-инфо.24/7». Хозяина лошади просят срочно откликнуться и забрать животное.
Отметим, проблема бесконтрольного выпаса скота стоит в районах республики крайне остро. Безнадзорные животные выходят на трассы и провоцируют ДТП, пасутся в парках и скверах и даже вблизи мест, где обитают хищники. Создается впечатление, что многие сельчане абсолютно безразличны к судьбе собственных животных, а попытки местных властей как-то решить проблему пока не увенчались успехом.
Фото: «Закамна-инфо.24/7»
Отметим, проблема бесконтрольного выпаса скота стоит в районах республики крайне остро. Безнадзорные животные выходят на трассы и провоцируют ДТП, пасутся в парках и скверах и даже вблизи мест, где обитают хищники. Создается впечатление, что многие сельчане абсолютно безразличны к судьбе собственных животных, а попытки местных властей как-то решить проблему пока не увенчались успехом.
Фото: «Закамна-инфо.24/7»