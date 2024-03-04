Общество 04.03.2024 в 10:28
В Улан-Удэ пройдет проверка системы экстренного оповещения населения
Также будут запущены электросирены для передачи сигнала «Внимание всем!»
Текст: Ольга Лазарева
6 марта, в 10:43 в Улан-Удэ пройдёт проверка комплексной системы экстренного оповещения населения с прерыванием эфирного телерадиовещания.
Также будут запущены электросирены для передачи сигнала «Внимание всем!» с речевым сопровождением «Внимание! Проводится проверка системы оповещения». Речевой сигнал повторяется три раза.
Комитет по ГО, ЧС и общественной безопасности обращается к жителям и гостям Улан-Удэ с просьбой соблюдать спокойствие.
Также будут запущены электросирены для передачи сигнала «Внимание всем!» с речевым сопровождением «Внимание! Проводится проверка системы оповещения». Речевой сигнал повторяется три раза.
Комитет по ГО, ЧС и общественной безопасности обращается к жителям и гостям Улан-Удэ с просьбой соблюдать спокойствие.
ТегиОбщество