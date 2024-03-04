В Улан-Удэ пройдет проверка системы экстренного оповещения населения

6 марта, в 10:43 в Улан-Удэ пройдёт проверка комплексной системы экстренного оповещения населения с прерыванием эфирного телерадиовещания.Также будут запущены электросирены для передачи сигнала «Внимание всем!» с речевым сопровождением «Внимание! Проводится проверка системы оповещения». Речевой сигнал повторяется три раза.Комитет по ГО, ЧС и общественной безопасности обращается к жителям и гостям Улан-Удэ с просьбой соблюдать спокойствие.