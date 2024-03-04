В Бурятии будут маркировать всех баранов

До 1 сентября все, у кого в Бурятии есть мелкий рогатый скот, крупный рогатый скот, лошади или промышленно содержащаяся птица, обязаны провести маркировку поголовья. Можно использовать электронные средства маркировки (чипы) или бирки. Интересно, что если раньше бирки были с четырьмя цифрами, то теперь будут использовать буквенно-цифровые комбинации. Они не будут повторяться на территории России, т. к. вариантов очень много.Указанные животные подлежат маркировке, если они родились в России или ввезены в страну. После рождения животного, владелец обязан за 30 дней его промаркировать и предоставить необходимую информацию в ветеринарную службу Бурятии - животные будут регистрироваться в специальной государственной информационной системе."Маркировка проводится либо самостоятельно владельцем, либо он может обратиться в ветеринарную службу республики для ее проведения. В маркировку входит приобретение чипа или бирки, а также услуга по введению чипа или прикреплению бирки. Маркировка осуществляется на платной основе", - говорят специалисты.Контроль за маркировкой будут осуществлять ветеринарные врачи и Россельхознадзор. А в информационную систему внесут данные о виде животного, поле, дате рождения, масти, средстве маркировки, дате маркировки, внесут ФИО владельца или наименование фирмы-собственника и многое другое.Теперь ситуация в мире животных будет становиться более ясной. Например, если случится ДТП с лошадью, то установить ее владельца будет очень простоЗа невыполнение новых требований предусмотрена административная ответственность - штраф до 20 тыс. рублей. А предприятию может даже грозить приостановка деятельности до 60 суток.