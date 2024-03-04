В Бурятии обстоятельства конфликта педагога со школьником держат в тайне

Напомним, 29 февраля полицейским поступило сообщение из медучреждения о том, что в больницу обратился 15-летний школьник. Врачи диагностировали у подростка ушиб коленного сустава. По словам учащегося, на уроке физкультуры его ударил учитель. Между взрослым и ребенком произошел конфликт.- Сотрудники ПДН организовали проверку. Опросили несовершеннолетнего ученика и педагога образовательного учреждения. Установлено, что ушиб получен мальчиком в ходе конфликта с преподавателем. В настоящее время подросток направлен на судебно-медицинскую экспертизу. По результатам проверки и СМЭ будет принято правовое решение, - сообщили «Номер один» в пресс-службе МВД РФ по РБ.О том, какова причина конфликта, не сообщается. Позднее управление образования Северобайкальска сообщило в местном вайбер-чате «Северобайкальск-инфо.24/7» о том, что "по данному факту УО будет проведено служебное расследование, в настоящее время учитель уволен".Корреспондент «Номер один» обратился за ответами в министерство образования и науки РБ. Однако в пресс-службе министерства нам отказались предоставить комментарии и перенаправили в районное управление образования Северобайкальска. Но и там добиться ответов нам также не удалось.Тем временем, в соцсетях жители республики выдвигают свои версии случившегося. Кто-то защищает педагога, другие встали на сторону подростка.«Я тоже не верю, что это всё произошло просто так! Это как нужно довести человека до того, что он пошёл на рукоприкладство. Современные дети дерзкие и наглые, потому что очень много им дали воли и свободы. Чуть что, сразу же жалобы и "вопли"! Что нарушают права ребёнка! Что это стало творится, гнобят учителей везде, в школе, в сетях. Как не поймете Вы, родители, что скоро некому будет учить ваших детей! А ведь многое идёт от семьи, неуважение учителя, его обсуждение, всё в семье. Самое главное, современные родители так уверенны в невиновности своих деток! Добились. Уволили учителя. Кому что доказали?»- пишет возмущенный автор анонимного поста.В комментариях нашлись те, кто продержал автора поста, и те, кто категорически против:- Нас учителя били, а если мы еще расскажем родителям ещё и добавят родители, что жалуемся на учителя. Помню как учительница в начальных классах нас за двойку выводила к доске и говорили: «Вытяните руки!» Указкой деревянной, длинной с толстым концом била по пальцам. Ну ничего же с нами не случилось.- Да там на самом деле раздули из мухи слона, видел данное видео. Ученик всячески пытается улизнуть от учителя, не отдавая ему мяч, а учитель на секунды схватил его за шею и отпустил, как бы пытаясь его поймать. Теперь же устроили, что физрук, как питон, задушить пытался. На видео чётко видно, как пацанчик игнорит учителя и ещё пытается сопротивляться на его просьбы отдать мяч.- Учитель - это человек с высшим образованием, который должен контролировать свои эмоции, а не так как сейчас они себя ведут. Я все понимаю, что порой дети сами провоцируют, но и учителя порой ведут себя некорректно.- А кто именно-то учителя довел? Тот же самый ученик или просто кто-то до него или вовсе день неудачный? Ну, давайте, теперь кассиры будут бить покупателей, ибо нечего их доводить. Врачи, водители общественного транспорта, операторы на почте и МФЦ и так далее.- Надо сделать профессию учителя престижным как в Китае и Японии, там учитель - самая уважаемая профессия. Они учат детей. Неуважение к старшим и учителям идет в основном из семьи. Да, детей нынче воспитывают иначе, это хорошо и здорово. Но есть чересчур вседозволенность и непонимание границ, где надо отстаивать свои права и где нужно промолчать, - все это не донесли родители своим детям. Дети - это ваше отражение, - рассуждают пользователи.