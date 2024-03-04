В Бурятии начнет постепенно теплеть

По данным Бурятского гидрометцентра, на предстоящей неделе в республике ожидается преобладание теплой, в большинстве дней преимущественно без осадков погоды, с постепенным повышением температурного фона.6-7, а также 10-11 марта по северной половине республики местами пройдет небольшой снег.Преобладающая температура ночью составит -17,-23, по северу до -30 градусов.Днем ожидается -3,-8, местами повышение до +1,+4 градусов.Фото: «Номер один»