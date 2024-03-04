Общество 04.03.2024 в 11:41

В Бурятии начнет постепенно теплеть

Местами температура воздуха повысится до плюсовых значений
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии начнет постепенно теплеть
По данным Бурятского гидрометцентра, на предстоящей неделе в республике ожидается преобладание теплой, в большинстве дней преимущественно без осадков погоды, с постепенным повышением температурного фона.

6-7, а также 10-11 марта по северной половине республики местами пройдет небольшой снег.

Преобладающая температура ночью составит -17,-23, по северу до -30 градусов.

Днем ожидается -3,-8, местами повышение до +1,+4 градусов.

Фото: «Номер один»
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