Делегация из Бурятии приняла участие во Всемирном фестивале молодёжи в Сочи

2 марта в Сочи прошла церемония открытия Всемирного фестиваля молодёжи. В нем наряду с участниками из почти 190 стран принимает участие и делегация из Бурятии в составе 49 человек, сообщили в пресс-службе правительства РБ.Торжественный старт Всемирному фестивалю молодёжи дал президент России Владимир Путин. Он отметил, что для молодёжи нет границ и разделительных линий, они готовы общаться, получать новые знания и опыт.- Вы молодое поколение, вы мечтаете о том, каким может и должен быть безопасный, справедливый мир, и именно вам его созидать. Фестиваль даст вам возможность обсудить это со своими сверстниками. И уверен, ваши дискуссии будут интересны, полезны самой широкой аудитории так же, как и ваши впечатления о событиях, которые состоятся на фестивальных площадках, и, конечно, о самой России, о людях, которые здесь живут, — обратился к 20 тысячам участникам фестиваля почти из 190 стран мира президент России Владимир Путин.Главная тема мероприятия — «Мир меняется, потому что меняюсь я». Во время церемонии открытия ВФМ–2024 участники визуализировали на сцене сложные и близкие для молодёжи темы — это поиск своего предназначения, выбор жизненного пути, превращение ограничений в возможности, стремление к исполнению мечты, взаимодействие со старшим поколением, любовь и её воплощение в семье.- Открытие фестиваля было подстать самому фестивалю. Грандиозный масштаб, лучшие номера и новейшие технологии. Всë это в совокупности сделало открытие Всемирного фестиваля молодёжи в Сочи запоминающимся на всю жизнь. Такого открытия я никогда не видел в своей жизни. И что самое главное, в открытии мы увидели отражение главных тезисов фестиваля: мир, ответственность и семья, - поделился эмоциями участник ВФМ-2024 из Бурятии Эрдэни Дмитриев.Церемония открытия ВФМ–2024 состояла из выступлений танцевальных, музыкальных, хоровых коллективов из разных стран. Каждый из эпизодов олицетворяет смыслы фестиваля — ответственность за судьбы мира, многонациональное единство, справедливость, взаимопомощь и командная работа, мир возможностей для каждого, сохранение семьи и традиционных ценностей.- Меня невероятно впечатлила программа открытия фестиваля. Были удивительные выступления: танцы, песни, театральные постановки. Каждый номер был уникален и неповторим. Я с нетерпением жду продолжения фестиваля и новых встреч с удивительными людьми со всего мира - поделилась участница ВФМ-2024. Надежда Рабданова.В финале церемонии выступила общественный посол ВФМ–2024 Полина Гагарина. Она исполнила песню «Миллион голосов», созвучную смыслам Всемирного фестиваля молодёжи.Впереди участников ждут образовательные мероприятия, круглые столы, встречи с ведущими экспертами из разных сфер деятельности и многое другое. Продлится фестиваль до 7 марта.Фото: пресс-служба правительства Бурятии